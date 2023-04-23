Нант - Труа 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
23 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Труа, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Труа
Труа
|1
|вр
|Альбан Лафон
|28
|зщ
|Фабьен Сентонс
|21
|зщ
|Жан-Шарль Кастеллетто
|4
|зщ
|Николя Паллуа
|29
|пз
|Кентен Мерлен
|17
|пз
|Мусса Сиссоко
|8
|пз
|Самюэль Мутуссами
|10
|пз
|Людовик Блас
|25
|пз
|Флоран Молле
|27
|нп
|Мозес Саймон
|31
|нп
|Мостафа Мохамед
|30
|вр
|Готье Галлон
|4
|зщ
|Эрик Палмер-Браун
|2
|зщ
|Джексон Поросо
|17
|зщ
|Йоанн Сальмье
|18
|зщ
|Тьерно Бальде
|39
|зщ
|Яссер Ларуси
|6
|пз
|Роминиг Куаме
|8
|пз
|Люсьен Агуме
|11
|пз
|Рони Лопеш
|7
|нп
|Мама Бальде
|29
|нп
|Вильсон Одобер
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Патрик Киснорбо
История личных встреч
|28.12.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 0
|12.03.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 0
|03.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|2 : 0
|10.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|1 : 0
|19.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|0 : 1
|30.01.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|0 : 1
|17.10.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|3 : 0
|24.01.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 0
|19.08.2006
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|32
|24
|3
|5
|75-31
|75
|78.1
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|31
|19
|7
|5
|57-30
|64
|68.8
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|31
|18
|9
|4
|51-25
|63
|67.7
| 4
Лига Европы
|Монако
|31
|18
|7
|6
|66-43
|61
|65.6
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|31
|16
|7
|8
|56-39
|55
|59.1
|6
|Ренн
|31
|16
|5
|10
|51-33
|53
|57.0
|7
|Лион
|31
|14
|8
|9
|49-34
|50
|53.8
|8
|Реймс
|31
|11
|14
|6
|40-32
|47
|50.5
|9
|Ницца
|31
|11
|12
|8
|38-29
|45
|48.4
|10
|Лорьян
|31
|12
|9
|10
|43-43
|45
|48.4
|11
|Клермон
|31
|12
|7
|12
|33-42
|43
|46.2
|12
|Тулуза
|31
|11
|5
|15
|47-54
|38
|40.9
|13
|Монпелье
|31
|11
|4
|16
|47-52
|37
|39.8
|14
|Осер
|31
|8
|8
|15
|29-52
|32
|34.4
|15
|Нант
|31
|6
|13
|12
|33-44
|31
|33.3
|16
|Брест
|31
|7
|10
|14
|35-48
|31
|33.3
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|31
|6
|11
|14
|41-53
|29
|31.2
| 18
Зона вылета
|Труа
|31
|4
|9
|18
|39-67
|21
|22.6
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|31
|6
|3
|22
|22-58
|21
|22.6
| 20
Зона вылета
|Анже
|32
|3
|5
|24
|25-68
|14
|14.6