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Нант - Труа 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
23 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Нант
Труа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Труа, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нант
Нант
Труа
Труа
1ФранцияврАльбан Лафон
28ФранциязщФабьен Сентонс
21КамерунзщЖан-Шарль Кастеллетто
4ФранциязщНиколя Паллуа
29ФранцияпзКентен Мерлен
17ФранцияпзМусса Сиссоко
8ДР КонгопзСамюэль Мутуссами
10ФранцияпзЛюдовик Блас
25ФранцияпзФлоран Молле
27НигериянпМозес Саймон
31ЕгипетнпМостафа Мохамед
30ФранцияврГотье Галлон
4СШАзщЭрик Палмер-Браун
2ЭквадорзщДжексон Поросо
17ГвианазщЙоанн Сальмье
18ФранциязщТьерно Бальде
39ФранциязщЯссер Ларуси
6МалипзРоминиг Куаме
8ФранцияпзЛюсьен Агуме
11Португалияпз Рони Лопеш
7Гвинея-БисаунпМама Бальде
29ФранциянпВильсон Одобер
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
АвстралияПатрик Киснорбо
История личных встреч
28.12.2022 Франция - Лига 1 Тур 16 Труа0 : 0Нант
12.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 28 Труа1 : 0Нант
03.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 9 Нант2 : 0Труа
10.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 29 Нант1 : 0Труа
19.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 3 Труа0 : 1Нант
30.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 23 Труа0 : 1Нант
17.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 10 Нант3 : 0Труа
24.01.2007 Франция - Лига 1 Тур 21 Труа1 : 0Нант
19.08.2006 Франция - Лига 1 Тур 3 Нант1 : 1Труа
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ32 24 3 5 75-31 75 78.1
2
Лига чемпионов
Марсель31 19 7 5 57-30 64 68.8
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс31 18 9 4 51-25 63 67.7
4
Лига Европы
Монако31 18 7 6 66-43 61 65.6
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль31 16 7 8 56-39 55 59.1
6 Ренн31 16 5 10 51-33 53 57.0
7 Лион31 14 8 9 49-34 50 53.8
8 Реймс31 11 14 6 40-32 47 50.5
9 Ницца31 11 12 8 38-29 45 48.4
10 Лорьян31 12 9 10 43-43 45 48.4
11 Клермон31 12 7 12 33-42 43 46.2
12 Тулуза31 11 5 15 47-54 38 40.9
13 Монпелье31 11 4 16 47-52 37 39.8
14 Осер31 8 8 15 29-52 32 34.4
15 Нант31 6 13 12 33-44 31 33.3
16 Брест31 7 10 14 35-48 31 33.3
17
Зона вылета
Страсбург31 6 11 14 41-53 29 31.2
18
Зона вылета
Труа31 4 9 18 39-67 21 22.6
19
Зона вылета
Аяччо31 6 3 22 22-58 21 22.6
20
Зона вылета
Анже32 3 5 24 25-68 14 14.6

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