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Аяччо - Брест 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Франсуа Коти (Аяччо, Франция), вместимость: 12000
23 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Аяччо
Брест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аяччо - Брест, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Франсуа Коти (Аяччо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аяччо
Аяччо
Брест
Брест
1ФранцияврБенжамен Леруа
3Кот-д'ИвуарзщИсмаэль Диалло
25КамерунзщУмар Гонсалес
21ГваделупазщСедрик Авинель
99МализщЮссуф Коне
5ФранцияпзРиад Нури
23ФранцияпзТома Мангани
6ФранцияпзМатьё Кутадёр
27ШвейцарияпзКевин Шпадануда
7ФранциянпМунем Эль-Идрисси
17ФранциянпРомен Амума
40НидерландыврМарко Бизот
27ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
3ФранциязщЛилиан Брассье
2ФранциязщЖан-Кевин Дюверн
7АлжирпзХарис Белькебла
45ФранцияпзМахди Камара
9ФранциянпФранк Онора
10ФранциянпРомен дель Кастильо
22ФранциянпЖереми ле Дуарон
15БениннпСтив Мунье
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
18.09.2022 Франция - Лига 1 Тур 8 Брест0 : 1Аяччо
23.04.2019 Франция - Лига 2 Тур 34 Аяччо0 : 2Брест
30.11.2018 Франция - Лига 2 Тур 16 Брест2 : 0Аяччо
12.01.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 20 Брест2 : 3Аяччо
04.08.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 2 Аяччо2 : 1Брест
03.03.2017 Франция - Лига 2 Тур 28 Брест1 : 2Аяччо
30.09.2016 Франция - Лига 2 Тур 10 Аяччо1 : 1Брест
25.01.2016 Франция - Лига 2 Тур 22 Аяччо2 : 1Брест
21.08.2015 Франция - Лига 2 Тур 4 Брест1 : 0Аяччо
16.02.2013 Франция - Лига 1 Тур 25 Брест1 : 1Аяччо
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ32 24 3 5 75-31 75 78.1
2
Лига чемпионов
Марсель31 19 7 5 57-30 64 68.8
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс31 18 9 4 51-25 63 67.7
4
Лига Европы
Монако31 18 7 6 66-43 61 65.6
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль31 16 7 8 56-39 55 59.1
6 Ренн31 16 5 10 51-33 53 57.0
7 Лион31 14 8 9 49-34 50 53.8
8 Реймс31 11 14 6 40-32 47 50.5
9 Ницца31 11 12 8 38-29 45 48.4
10 Лорьян31 12 9 10 43-43 45 48.4
11 Клермон31 12 7 12 33-42 43 46.2
12 Тулуза31 11 5 15 47-54 38 40.9
13 Монпелье31 11 4 16 47-52 37 39.8
14 Осер31 8 8 15 29-52 32 34.4
15 Нант31 6 13 12 33-44 31 33.3
16 Брест31 7 10 14 35-48 31 33.3
17
Зона вылета
Страсбург31 6 11 14 41-53 29 31.2
18
Зона вылета
Труа31 4 9 18 39-67 21 22.6
19
Зона вылета
Аяччо31 6 3 22 22-58 21 22.6
20
Зона вылета
Анже32 3 5 24 25-68 14 14.6

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