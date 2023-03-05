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Ницца - Клермон 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
23 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Бенуа Мийо (Франция);
Ницца
Клермон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Клермон, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Клермон
Клермон-Ферран
1ДанияврКаспер Шмейхель
33ФранциязщАнтуан Менди
25ФранциязщЖан-Клер Тодибо
4Бразилиязщ Данте Бонфин
26ФранциязщМельвен Бар
55БурундипзЮссуф Ндайишимийе
8НидерландыпзПабло Паулино Росарио
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
24ФранциянпГаэтан Лаборде
9НигериянпТеремас Моффи
14АлжирнпБилал Браими
99ФранцияврМори Дио
21ФранциязщФлоран Ожье
4ПольшазщМатеуш Ветеска
5БельгиязщМаксимилиано Кофрие
2АлжирзщМехди Зеффан
25ФранцияпзЖоан Гастьен
12ФранцияпзМаксим Гоналон
18КосовопзЭльбасан Рашани
11ГабоннпДжим Аллевина
70АвстриянпМухаммед Чам Сарачевич
95ФранциянпГрежон Кьэ
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
ФранцияПаскаль Гастьен
История личных встреч
21.08.2022 Франция - Лига 1 Тур 3 Клермон1 : 0Ницца
06.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 23 Ницца0 : 1Клермон
21.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 14 Клермон1 : 2Ницца
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ32 24 3 5 75-31 75 78.1
2
Лига чемпионов
Марсель31 19 7 5 57-30 64 68.8
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс31 18 9 4 51-25 63 67.7
4
Лига Европы
Монако31 18 7 6 66-43 61 65.6
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль31 16 7 8 56-39 55 59.1
6 Ренн31 16 5 10 51-33 53 57.0
7 Лион31 14 8 9 49-34 50 53.8
8 Реймс31 11 14 6 40-32 47 50.5
9 Ницца31 11 12 8 38-29 45 48.4
10 Лорьян31 12 9 10 43-43 45 48.4
11 Клермон31 12 7 12 33-42 43 46.2
12 Тулуза31 11 5 15 47-54 38 40.9
13 Монпелье31 11 4 16 47-52 37 39.8
14 Осер31 8 8 15 29-52 32 34.4
15 Нант31 6 13 12 33-44 31 33.3
16 Брест31 7 10 14 35-48 31 33.3
17
Зона вылета
Страсбург31 6 11 14 41-53 29 31.2
18
Зона вылета
Труа31 4 9 18 39-67 21 22.6
19
Зона вылета
Аяччо31 6 3 22 22-58 21 22.6
20
Зона вылета
Анже32 3 5 24 25-68 14 14.6

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