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Монпелье - Ренн 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
23 Апреля 2023 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Рюдди Бюке (Амьен, Франция);
Монпелье
Ренн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Ренн, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Ренн
Ренн
40ФранцияврБенжамен Леком
77МализщФалайе Сако
6ФранциязщКристофер Жюльен
4МализщКики Куяте
3ГвинеязщИссиага Силла
27ФранциязщФету Мауасса
13ФранцияпзЖорис Шотар
12ФранцияпзЖордан Ферри
11ФранцияпзТежи Саванье
7ФранциянпАрно Норден
21ФранциянпЭлье Ваи
30ФранцияврСтив Манданда
27МализщАмари Траоре
23ФранциязщВарме Омари
5БельгиязщАртур Теате
25НорвегиязщБиргер Мелинг
8ФранцияпзБатист Сантамария
20ФранцияпзФлавьен Тэт
14ФранцияпзБенжамен Буриго
10БельгиянпЖереми Доку
9ФранциянпАрно Калимуэндо
19ФранциянпАмин Гуири
Главные тренеры
АрменияМишель Дер Закарян
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
30.10.2022 Франция - Лига 1 Тур 13 Ренн3 : 0Монпелье
25.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 26 Монпелье2 : 4Ренн
20.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 14 Ренн2 : 0Монпелье
21.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 26 Монпелье2 : 1Ренн
29.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 2 Ренн2 : 1Монпелье
08.03.2020 Франция - Лига 1 Тур 28 Ренн5 : 0Монпелье
10.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 1 Монпелье0 : 1Ренн
20.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 21 Ренн0 : 0Монпелье
25.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 14 Монпелье2 : 2Ренн
19.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 38 Ренн1 : 1Монпелье
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ32 24 3 5 75-31 75 78.1
2
Лига чемпионов
Марсель31 19 7 5 57-30 64 68.8
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс31 18 9 4 51-25 63 67.7
4
Лига Европы
Монако31 18 7 6 66-43 61 65.6
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль31 16 7 8 56-39 55 59.1
6 Ренн31 16 5 10 51-33 53 57.0
7 Лион31 14 8 9 49-34 50 53.8
8 Реймс31 11 14 6 40-32 47 50.5
9 Ницца31 11 12 8 38-29 45 48.4
10 Лорьян31 12 9 10 43-43 45 48.4
11 Клермон31 12 7 12 33-42 43 46.2
12 Тулуза31 11 5 15 47-54 38 40.9
13 Монпелье31 11 4 16 47-52 37 39.8
14 Осер31 8 8 15 29-52 32 34.4
15 Нант31 6 13 12 33-44 31 33.3
16 Брест31 7 10 14 35-48 31 33.3
17
Зона вылета
Страсбург31 6 11 14 41-53 29 31.2
18
Зона вылета
Труа31 4 9 18 39-67 21 22.6
19
Зона вылета
Аяччо31 6 3 22 22-58 21 22.6
20
Зона вылета
Анже32 3 5 24 25-68 14 14.6

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