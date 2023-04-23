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Лион - Марсель 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
23 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Лион
Марсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Марсель, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лион
Лион
Марсель
Марсель
1ПортугалияврАнтони Лопеш
2Кот-д'ИвуарзщСинали Дьоманде
5ХорватиязщДеян Ловрен
4ФранциязщКастелло Люкеба
3АргентиназщНиколас Тальяфико
6ФранцияпзМаксанс Какере
88ФранцияпзКорентин Толиссо
24ФранцияпзЙоанн Лепенан
18ФранциянпРайан Шерки
10ФранциянпАлександр Ляказетт
26ФранциянпБрэдли Баркола
16ИспанияврПау Лопес
99ДР КонгозщШансель Мбемба
4ФранциязщСамуэль Жиго
23Босния и ГерцеговиназщСеад Колашинац
7ФранциязщЖонатан Клосс
17ТурцияпзДженгиз Ундер
21ФранцияпзВалентин Ронжье
27ФранцияпзЖордан Верету
18УкраинапзРуслан Малиновский
6ФранцияпзМаттео Гендузи
70ЧилинпАлексис Санчес
Главные тренеры
ФранцияЛоран Блан
ХорватияИгор Тудор
История личных встреч
06.11.2022 Франция - Лига 1 Тур 14 Марсель1 : 0Лион
01.05.2022 Франция - Лига 1 Тур 35 Марсель0 : 3Лион
01.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 14 Лион2 : 1Марсель
28.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 27 Марсель1 : 1Лион
04.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 Лион1 : 1Марсель
12.02.2020 Кубок Франции 1/4 финала Лион1 : 0Марсель
10.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 13 Марсель2 : 1Лион
12.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 36 Марсель0 : 3Лион
23.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 6 Лион4 : 2Марсель
18.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 30 Марсель2 : 3Лион
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ32 24 3 5 75-31 75 78.1
2
Лига чемпионов
Марсель31 19 7 5 57-30 64 68.8
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ланс31 18 9 4 51-25 63 67.7
4
Лига Европы
Монако31 18 7 6 66-43 61 65.6
5
Квалификация Лиги конференций
Лилль31 16 7 8 56-39 55 59.1
6 Ренн31 16 5 10 51-33 53 57.0
7 Лион31 14 8 9 49-34 50 53.8
8 Реймс31 11 14 6 40-32 47 50.5
9 Ницца31 11 12 8 38-29 45 48.4
10 Лорьян31 12 9 10 43-43 45 48.4
11 Клермон31 12 7 12 33-42 43 46.2
12 Тулуза31 11 5 15 47-54 38 40.9
13 Монпелье31 11 4 16 47-52 37 39.8
14 Осер31 8 8 15 29-52 32 34.4
15 Нант31 6 13 12 33-44 31 33.3
16 Брест31 7 10 14 35-48 31 33.3
17
Зона вылета
Страсбург31 6 11 14 41-53 29 31.2
18
Зона вылета
Труа31 4 9 18 39-67 21 22.6
19
Зона вылета
Аяччо31 6 3 22 22-58 21 22.6
20
Зона вылета
Анже32 3 5 24 25-68 14 14.6

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