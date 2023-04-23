Лион - Марсель 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
23 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 32-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Марсель, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Марсель
Марсель
|1
|вр
|Антони Лопеш
|2
|зщ
|Синали Дьоманде
|5
|зщ
|Деян Ловрен
|4
|зщ
|Кастелло Люкеба
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|6
|пз
|Максанс Какере
|88
|пз
|Корентин Толиссо
|24
|пз
|Йоанн Лепенан
|18
|нп
|Райан Шерки
|10
|нп
|Александр Ляказетт
|26
|нп
|Брэдли Баркола
|16
|вр
|Пау Лопес
|99
|зщ
|Шансель Мбемба
|4
|зщ
|Самуэль Жиго
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|7
|зщ
|Жонатан Клосс
|17
|пз
|Дженгиз Ундер
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|27
|пз
|Жордан Верету
|18
|пз
|Руслан Малиновский
|6
|пз
|Маттео Гендузи
|70
|нп
|Алексис Санчес
Главные тренеры
|Лоран Блан
|Игор Тудор
История личных встреч
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|1 : 0
|01.05.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|0 : 3
|01.02.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 1
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 1
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 1
|12.02.2020
|Кубок Франции
|1/4 финала
|1 : 0
|10.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|2 : 1
|12.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|0 : 3
|23.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|4 : 2
|18.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|32
|24
|3
|5
|75-31
|75
|78.1
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|31
|19
|7
|5
|57-30
|64
|68.8
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ланс
|31
|18
|9
|4
|51-25
|63
|67.7
| 4
Лига Европы
|Монако
|31
|18
|7
|6
|66-43
|61
|65.6
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|31
|16
|7
|8
|56-39
|55
|59.1
|6
|Ренн
|31
|16
|5
|10
|51-33
|53
|57.0
|7
|Лион
|31
|14
|8
|9
|49-34
|50
|53.8
|8
|Реймс
|31
|11
|14
|6
|40-32
|47
|50.5
|9
|Ницца
|31
|11
|12
|8
|38-29
|45
|48.4
|10
|Лорьян
|31
|12
|9
|10
|43-43
|45
|48.4
|11
|Клермон
|31
|12
|7
|12
|33-42
|43
|46.2
|12
|Тулуза
|31
|11
|5
|15
|47-54
|38
|40.9
|13
|Монпелье
|31
|11
|4
|16
|47-52
|37
|39.8
|14
|Осер
|31
|8
|8
|15
|29-52
|32
|34.4
|15
|Нант
|31
|6
|13
|12
|33-44
|31
|33.3
|16
|Брест
|31
|7
|10
|14
|35-48
|31
|33.3
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|31
|6
|11
|14
|41-53
|29
|31.2
| 18
Зона вылета
|Труа
|31
|4
|9
|18
|39-67
|21
|22.6
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|31
|6
|3
|22
|22-58
|21
|22.6
| 20
Зона вылета
|Анже
|32
|3
|5
|24
|25-68
|14
|14.6