15:10 ()
Свернуть список

Эмполи - Интер 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
23 Апреля 2023 года в 13:30 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Эмполи
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Интер, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эмполи
Эмполи
Интер М
Милан
1ИталияврСамуэле Перизан
24НигериязщТайронн Эбюэхи
34АлбаниязщАрдиан Исмайли
33ИталиязщСебастьяно Луперто
65ИталиязщФабьяно Паризи
21ИталияпзЯкопо Фаццини
18РумынияпзРэзван Марин
25ИталияпзФилиппо Бандинелли
28ИталияпзНиколо Камбьяги
35ИталиянпТоммазо Бальданци
19ИталиянпФранческо Капуто
24КамерунврАндре Онана
33ИталиязщДанило Д'Амброзио
15ИталиязщФранческо Ачерби
95ИталиязщАлессандро Бастони
2НидерландызщДензел Думфрис
8ГерманиязщРобин Госенс
23ИталияпзНиколо Барелла
20ТурцияпзХакан Чалханоглу
11АргентинапзХоакин Корреа
22АрмениянпГенрих Мхитарян
90БельгиянпРомелу Лукаку
Главные тренеры
ИталияПаоло Дзанетти
ИталияСимоне Индзаги
История личных встреч
23.01.2023 Италия - Серия А Тур 19 Интер М0 : 1Эмполи
06.05.2022 Италия - Серия А Тур 36 Интер М4 : 2Эмполи
19.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Интер М3 : 2 ДВЭмполи
27.10.2021 Италия - Серия А Тур 10 Эмполи0 : 2Интер М
26.05.2019 Италия - Серия А Тур 38 Интер М2 : 1Эмполи
29.12.2018 Италия - Серия А Тур 19 Эмполи0 : 1Интер М
12.02.2017 Италия - Серия А Тур 24 Интер М2 : 0Эмполи
21.09.2016 Италия - Серия А Тур 5 Эмполи0 : 2Интер М
07.05.2016 Италия - Серия А Тур 37 Интер М2 : 1Эмполи
06.01.2016 Италия - Серия А Тур 18 Эмполи0 : 1Интер М
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи30 24 3 3 66-21 75 83.3
2
Лига чемпионов
Лацио30 18 7 5 49-20 61 67.8
3
Лига чемпионов
Ювентус30 18 5 7 47-25 59 65.6
4
Лига чемпионов
Рома30 17 5 8 42-26 56 62.2
5
Лига Европы
Милан30 15 8 7 49-37 53 58.9
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М30 16 3 11 48-34 51 56.7
7 Аталанта30 14 7 9 48-35 49 54.4
8 Болонья31 12 8 11 40-39 44 47.3
9 Фиорентина30 11 9 10 35-33 42 46.7
10 Сассуоло30 11 7 12 38-43 40 44.4
11 Удинезе30 9 12 9 39-39 39 43.3
12 Торино30 10 9 11 31-36 39 43.3
13 Монца30 10 8 12 35-41 38 42.2
14 Эмполи30 7 11 12 25-37 32 35.6
15 Салернитана30 6 12 12 34-50 30 33.3
16 Лечче30 6 10 14 26-36 28 31.1
17 Верона31 6 8 17 26-44 26 28.0
18
Зона вылета
Специя30 5 11 14 25-48 26 28.9
19
Зона вылета
Кремонезе30 3 10 17 27-54 19 21.1
20
Зона вылета
Сампдория30 3 7 20 19-51 16 17.8

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close