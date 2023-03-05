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Удинезе - Кремонезе 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия), вместимость: 25144
23 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Франческо Фурно (Италия);
Удинезе
Кремонезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Кремонезе, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Дачия Арена (Фриули) (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Кремонезе
Кремона
1ИталияврМарко Сильвестри
50БразилиязщРодриго Бекао
29СловениязщЯка Бийол
18АргентиназщПатрисио Перес
19НидерландызщКингсли Эхизибуэ
13ИталиязщИйенома Удогие
37АргентинапзРоберто Перейра
11Бразилияпз Уолас
4СловенияпзСанди Ловрич
7НигериянпИсаак Саксесс
9Гвинея-Бисаунп Бету
12ИталияврМарко Карнесекки
17ИталиязщЛеонардо Серникола
5МексиказщХоан Васкес
15ИталиязщМаттео Бьянкетти
3ИталиязщЭмануэле Валери
6ДР КонгопзШарль Пикель
28ФранцияпзСуалихо Мейте
19ИталияпзМикеле Кастаньетти
27ЧилипзПабло Гальдамес
74ИталиянпФранк Тсаджут
90НигериянпСирил Дессерс
Главные тренеры
ИталияАндреа Соттиль
ИталияДавиде Баллардини
История личных встреч
30.10.2022 Италия - Серия А Тур 12 Кремонезе0 : 0Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи30 24 3 3 66-21 75 83.3
2
Лига чемпионов
Лацио30 18 7 5 49-20 61 67.8
3
Лига чемпионов
Ювентус30 18 5 7 47-25 59 65.6
4
Лига чемпионов
Рома30 17 5 8 42-26 56 62.2
5
Лига Европы
Милан30 15 8 7 49-37 53 58.9
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М30 16 3 11 48-34 51 56.7
7 Аталанта30 14 7 9 48-35 49 54.4
8 Болонья31 12 8 11 40-39 44 47.3
9 Фиорентина30 11 9 10 35-33 42 46.7
10 Сассуоло30 11 7 12 38-43 40 44.4
11 Удинезе30 9 12 9 39-39 39 43.3
12 Торино30 10 9 11 31-36 39 43.3
13 Монца30 10 8 12 35-41 38 42.2
14 Эмполи30 7 11 12 25-37 32 35.6
15 Салернитана30 6 12 12 34-50 30 33.3
16 Лечче30 6 10 14 26-36 28 31.1
17 Верона31 6 8 17 26-44 26 28.0
18
Зона вылета
Специя30 5 11 14 25-48 26 28.9
19
Зона вылета
Кремонезе30 3 10 17 27-54 19 21.1
20
Зона вылета
Сампдория30 3 7 20 19-51 16 17.8

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