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Монца - Фиорентина 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
23 Апреля 2023 года в 16:00 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Монца
Фиорентина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Фиорентина, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Фиорентина
Флоренция
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
55ИталиязщАрмандо Иццо
3ИспаниязщПабло Мари
5ИталиязщЛука Кальдирола
30БразилиязщКарлос Аугусто
32ИталияпзМаттео Пессина
6ИталияпзНиколо Ровелла
28ИталияпзАндреа Кольпани
84ИталиянпПатрик Чиурриа
17ИталиянпДжанлука Капрари
47ПортугалиянпДани Карвалью
1ИталияврПьетро Терраччано
2Бразилиязщ Додо
28АргентиназщЛукас Куарта
98БразилиязщИгор дос Сантос
3ИталиязщКристиано Бираги
34МароккопзСофьян Амрабат
38ИталияпзРоландо Мандрагора
11ФранцияпзНанитамо Иконе
72ЧехияпзАнтонин Барак
22АргентинанпНиколас Гонсалес
9БразилиянпАртур Кабрал
Главные тренеры
ИталияРаффаэле Палладино
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
04.01.2023 Италия - Серия А Тур 16 Фиорентина1 : 1Монца
18.08.2019 Кубок Италии 3-й раунд Фиорентина3 : 1Монца
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи30 24 3 3 66-21 75 83.3
2
Лига чемпионов
Лацио30 18 7 5 49-20 61 67.8
3
Лига чемпионов
Ювентус30 18 5 7 47-25 59 65.6
4
Лига чемпионов
Рома30 17 5 8 42-26 56 62.2
5
Лига Европы
Милан30 15 8 7 49-37 53 58.9
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М30 16 3 11 48-34 51 56.7
7 Аталанта30 14 7 9 48-35 49 54.4
8 Болонья31 12 8 11 40-39 44 47.3
9 Фиорентина30 11 9 10 35-33 42 46.7
10 Сассуоло30 11 7 12 38-43 40 44.4
11 Удинезе30 9 12 9 39-39 39 43.3
12 Торино30 10 9 11 31-36 39 43.3
13 Монца30 10 8 12 35-41 38 42.2
14 Эмполи30 7 11 12 25-37 32 35.6
15 Салернитана30 6 12 12 34-50 30 33.3
16 Лечче30 6 10 14 26-36 28 31.1
17 Верона31 6 8 17 26-44 26 28.0
18
Зона вылета
Специя30 5 11 14 25-48 26 28.9
19
Зона вылета
Кремонезе30 3 10 17 27-54 19 21.1
20
Зона вылета
Сампдория30 3 7 20 19-51 16 17.8

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