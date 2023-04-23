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Милан - Лечче 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
23 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия);
Милан
Лечче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Лечче, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан
Лечче
Лечче
16ФранцияврМик Меньян
25ИталиязщАлессандро Флоренци
20ФранциязщПьер Калюлю
23АнглиязщФикайо Томори
19ФранциязщТео Эрнандес
8ИталияпзСандро Тонали
32ИталияпзТоммазо Побега
56БельгияпзАлексис Салемакерс
10ИспанияпзБраим Диас
17ПортугалиянпРафаэл Леау
12ХорватиянпАнте Ребич
30ИталияврВладимиро Фальконе
17ФранциязщВалентен Жендрей
6ИталиязщФедерико Баскиротто
93ФранциязщСамуэль Юмтити
25ИталиязщАнтонино Галло
29ФранциязщАлексис Блен
42ДанияпзМортен Юльманн
28ФранциянпРеми Уден
27БразилиянпГабриэл Стрефезза
77ГамбиянпАссан Сесай
11ИталиянпФедерико Ди Франческо
Главные тренеры
ИталияСтефано Пиоли
ИталияМарко Барони
История личных встреч
14.01.2023 Италия - Серия А Тур 18 Лечче2 : 2Милан
22.06.2020 Италия - Серия А Тур 27 Лечче1 : 4Милан
20.10.2019 Италия - Серия А Тур 8 Милан2 : 2Лечче
11.03.2012 Италия - Серия А Тур 27 Милан2 : 0Лечче
23.10.2011 Италия - Серия А Тур 8 Лечче3 : 4Милан
16.01.2011 Италия - Серия А Тур 20 Лечче1 : 1Милан
29.08.2010 Италия - Серия А Тур 1 Милан4 : 0Лечче
05.04.2009 Италия - Серия А Тур 30 Милан2 : 0Лечче
09.11.2008 Италия - Серия А Тур 11 Лечче1 : 1Милан
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи30 24 3 3 66-21 75 83.3
2
Лига чемпионов
Лацио30 18 7 5 49-20 61 67.8
3
Лига чемпионов
Ювентус30 18 5 7 47-25 59 65.6
4
Лига чемпионов
Рома30 17 5 8 42-26 56 62.2
5
Лига Европы
Милан30 15 8 7 49-37 53 58.9
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М30 16 3 11 48-34 51 56.7
7 Аталанта30 14 7 9 48-35 49 54.4
8 Болонья31 12 8 11 40-39 44 47.3
9 Фиорентина30 11 9 10 35-33 42 46.7
10 Сассуоло30 11 7 12 38-43 40 44.4
11 Удинезе30 9 12 9 39-39 39 43.3
12 Торино30 10 9 11 31-36 39 43.3
13 Монца30 10 8 12 35-41 38 42.2
14 Эмполи30 7 11 12 25-37 32 35.6
15 Салернитана30 6 12 12 34-50 30 33.3
16 Лечче30 6 10 14 26-36 28 31.1
17 Верона31 6 8 17 26-44 26 28.0
18
Зона вылета
Специя30 5 11 14 25-48 26 28.9
19
Зона вылета
Кремонезе30 3 10 17 27-54 19 21.1
20
Зона вылета
Сампдория30 3 7 20 19-51 16 17.8

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