Ювентус - Наполи 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
23 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Наполи, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Наполи
Неаполь
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|15
|зщ
|Федерико Гатти
|19
|зщ
|Леонардо Бонуччи
|6
|зщ
|Данило
|2
|зщ
|Маттиа Де Шильо
|20
|пз
|Фабио Миретти
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|17
|пз
|Филип Костич
|14
|нп
|Аркадиуш Милик
|9
|нп
|Душан Влахович
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|5
|зщ
|Жуан Жесус
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|99
|пз
|Андре Замбо Ангисса
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|20
|пз
|Пётр Зелиньски
|11
|нп
|Ирвин Лосано
|9
|нп
|Виктор Осимхен
|77
|нп
|Хвича Кварацхелия
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Лучано Спаллетти
История личных встреч
|13.01.2023
|Италия - Серия А
|Тур 18
|5 : 1
|06.01.2022
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 1
|11.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 1
|07.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 3
|2 : 1 Т
|13.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 0
|20.01.2021
|Суперкубок Италии
|Финал
|2 : 0
|17.06.2020
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 0 4 : 2
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 21
|2 : 1
|31.08.2019
|Италия - Серия А
|Тур 2
|4 : 3
|03.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 26
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|24
|3
|3
|66-21
|75
|83.3
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|30
|18
|7
|5
|49-20
|61
|67.8
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|30
|18
|5
|7
|47-25
|59
|65.6
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|30
|17
|5
|8
|42-26
|56
|62.2
| 5
Лига Европы
|Милан
|30
|15
|8
|7
|49-37
|53
|58.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|30
|16
|3
|11
|48-34
|51
|56.7
|7
|Аталанта
|30
|14
|7
|9
|48-35
|49
|54.4
|8
|Болонья
|31
|12
|8
|11
|40-39
|44
|47.3
|9
|Фиорентина
|30
|11
|9
|10
|35-33
|42
|46.7
|10
|Сассуоло
|30
|11
|7
|12
|38-43
|40
|44.4
|11
|Удинезе
|30
|9
|12
|9
|39-39
|39
|43.3
|12
|Торино
|30
|10
|9
|11
|31-36
|39
|43.3
|13
|Монца
|30
|10
|8
|12
|35-41
|38
|42.2
|14
|Эмполи
|30
|7
|11
|12
|25-37
|32
|35.6
|15
|Салернитана
|30
|6
|12
|12
|34-50
|30
|33.3
|16
|Лечче
|30
|6
|10
|14
|26-36
|28
|31.1
|17
|Верона
|31
|6
|8
|17
|26-44
|26
|28.0
| 18
Зона вылета
|Специя
|30
|5
|11
|14
|25-48
|26
|28.9
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|30
|3
|10
|17
|27-54
|19
|21.1
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|30
|3
|7
|20
|19-51
|16
|17.8