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Ювентус - Наполи 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
23 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
Ювентус
Наполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Наполи, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Наполи
Неаполь
1ПольшаврВойцех Щенсны
15ИталиязщФедерико Гатти
19ИталиязщЛеонардо Бонуччи
6Бразилиязщ Данило
2ИталиязщМаттиа Де Шильо
20ИталияпзФабио Миретти
5ИталияпзМануэль Локателли
25ФранцияпзАдриен Рабьо
17СербияпзФилип Костич
14ПольшанпАркадиуш Милик
9СербиянпДушан Влахович
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
3Южная КореязщКим Мин Джэ
5БразилиязщЖуан Жесус
17УругвайзщМатиас Оливера
99КамерунпзАндре Замбо Ангисса
68СловакияпзСтанислав Лоботка
20ПольшапзПётр Зелиньски
11МексиканпИрвин Лосано
9НигериянпВиктор Осимхен
77ГрузиянпХвича Кварацхелия
Главные тренеры
ИталияМассимилиано Аллегри
ИталияЛучано Спаллетти
История личных встреч
13.01.2023 Италия - Серия А Тур 18 Наполи5 : 1Ювентус
06.01.2022 Италия - Серия А Тур 20 Ювентус1 : 1Наполи
11.09.2021 Италия - Серия А Тур 3 Наполи2 : 1Ювентус
07.04.2021 Италия - Серия А Тур 3 Ювентус2 : 1 ТНаполи
13.02.2021 Италия - Серия А Тур 22 Наполи1 : 0Ювентус
20.01.2021 Суперкубок Италии Финал Ювентус2 : 0Наполи
17.06.2020 Кубок Италии Финал Наполи0 : 0 4 : 2Ювентус
26.01.2020 Италия - Серия А Тур 21 Наполи2 : 1Ювентус
31.08.2019 Италия - Серия А Тур 2 Ювентус4 : 3Наполи
03.03.2019 Италия - Серия А Тур 26 Наполи1 : 2Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи30 24 3 3 66-21 75 83.3
2
Лига чемпионов
Лацио30 18 7 5 49-20 61 67.8
3
Лига чемпионов
Ювентус30 18 5 7 47-25 59 65.6
4
Лига чемпионов
Рома30 17 5 8 42-26 56 62.2
5
Лига Европы
Милан30 15 8 7 49-37 53 58.9
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М30 16 3 11 48-34 51 56.7
7 Аталанта30 14 7 9 48-35 49 54.4
8 Болонья31 12 8 11 40-39 44 47.3
9 Фиорентина30 11 9 10 35-33 42 46.7
10 Сассуоло30 11 7 12 38-43 40 44.4
11 Удинезе30 9 12 9 39-39 39 43.3
12 Торино30 10 9 11 31-36 39 43.3
13 Монца30 10 8 12 35-41 38 42.2
14 Эмполи30 7 11 12 25-37 32 35.6
15 Салернитана30 6 12 12 34-50 30 33.3
16 Лечче30 6 10 14 26-36 28 31.1
17 Верона31 6 8 17 26-44 26 28.0
18
Зона вылета
Специя30 5 11 14 25-48 26 28.9
19
Зона вылета
Кремонезе30 3 10 17 27-54 19 21.1
20
Зона вылета
Сампдория30 3 7 20 19-51 16 17.8

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