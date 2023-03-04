15:10 ()
Свернуть список

Фрайбург - Шальке-04 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
23 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Фрайбург
Шальке-04

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Шальке-04, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Шальке-04
Гельзенкирхен
26НидерландыврМарк Флеккен
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
42ЯпонияпзРицу Доан
14ГерманияпзЯнник Кайтель
27ГерманияпзНиколас Хефлер
32ИталияпзВинченцо Грифо
9ГерманиянпЛукас Хёлер
38АвстриянпМихаэль Грегорич
13ГерманияврАлександер Шволов
41ГерманиязщХеннинг Матрициани
25ГерманиязщМоритц Йенц
35ПольшазщМарчин Каминьски
18ФинляндиязщЙере Уронен
30ЧехияпзАлекс Крал
8ГерманияпзДанни Латца
24ГерманияпзДоминик Дрекслер
19ТурциянпКенан Караман
11ГерманиянпМариус Бюльтер
9ГерманиянпСимон Теродде
Главные тренеры
ГерманияКристиан Штрайх
ГерманияТомас Райс
История личных встреч
30.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 12 Шальке-040 : 2Фрайбург
17.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 29 Фрайбург4 : 0Шальке-04
16.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 12 Шальке-040 : 2Фрайбург
27.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 34 Фрайбург4 : 0Шальке-04
21.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 17 Шальке-042 : 2Фрайбург
16.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 22 Шальке-040 : 0Фрайбург
25.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 5 Фрайбург1 : 0Шальке-04
31.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 28 Шальке-042 : 0Фрайбург
04.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 11 Фрайбург0 : 1Шальке-04
07.05.2017 Германия - Бундеслига Тур 32 Фрайбург2 : 0Шальке-04
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария28 17 8 3 78-30 59 70.2
2
Лига чемпионов
Боруссия Д28 18 3 7 62-39 57 67.9
3
Лига чемпионов
Унион28 15 7 6 43-31 52 61.9
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг28 15 6 7 53-35 51 60.7
5
Лига Европы
Фрайбург28 14 8 6 41-37 50 59.5
6
Квалификация Лиги конференций
Байер28 13 5 10 51-41 44 52.4
7 Айнтрахт Ф28 11 9 8 49-41 42 50.0
8 Майнц28 11 9 8 46-39 42 50.0
9 Вольфсбург28 10 10 8 46-36 40 47.6
10 Боруссия М28 9 9 10 43-45 36 42.9
11 Кёльн28 7 11 10 37-46 32 38.1
12 Вердер28 9 5 14 43-54 32 38.1
13 Аугсбург29 8 6 15 38-54 30 34.5
14 Хоффенхайм28 8 5 15 38-47 29 34.5
15 Бохум28 8 3 17 31-61 27 32.1
16 Штутгарт29 5 10 14 36-51 25 28.7
17
Зона вылета
Шальке-0428 5 9 14 26-52 24 28.6
18
Зона вылета
Герта28 5 7 16 33-55 22 26.2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close