Фрайбург - Шальке-04 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
23 Апреля 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Шальке-04, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Шальке-04
Гельзенкирхен
|26
|вр
|Марк Флеккен
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|42
|пз
|Рицу Доан
|14
|пз
|Янник Кайтель
|27
|пз
|Николас Хефлер
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
|13
|вр
|Александер Шволов
|41
|зщ
|Хеннинг Матрициани
|25
|зщ
|Моритц Йенц
|35
|зщ
|Марчин Каминьски
|18
|зщ
|Йере Уронен
|30
|пз
|Алекс Крал
|8
|пз
|Данни Латца
|24
|пз
|Доминик Дрекслер
|19
|нп
|Кенан Караман
|11
|нп
|Мариус Бюльтер
|9
|нп
|Симон Теродде
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Томас Райс
История личных встреч
|30.10.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|0 : 2
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|4 : 0
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|0 : 2
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|4 : 0
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 2
|16.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|0 : 0
|25.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 0
|31.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|2 : 0
|04.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|0 : 1
|07.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|17
|8
|3
|78-30
|59
|70.2
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|28
|18
|3
|7
|62-39
|57
|67.9
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|28
|15
|7
|6
|43-31
|52
|61.9
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|15
|6
|7
|53-35
|51
|60.7
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|28
|14
|8
|6
|41-37
|50
|59.5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Байер
|28
|13
|5
|10
|51-41
|44
|52.4
|7
|Айнтрахт Ф
|28
|11
|9
|8
|49-41
|42
|50.0
|8
|Майнц
|28
|11
|9
|8
|46-39
|42
|50.0
|9
|Вольфсбург
|28
|10
|10
|8
|46-36
|40
|47.6
|10
|Боруссия М
|28
|9
|9
|10
|43-45
|36
|42.9
|11
|Кёльн
|28
|7
|11
|10
|37-46
|32
|38.1
|12
|Вердер
|28
|9
|5
|14
|43-54
|32
|38.1
|13
|Аугсбург
|29
|8
|6
|15
|38-54
|30
|34.5
|14
|Хоффенхайм
|28
|8
|5
|15
|38-47
|29
|34.5
|15
|Бохум
|28
|8
|3
|17
|31-61
|27
|32.1
|16
|Штутгарт
|29
|5
|10
|14
|36-51
|25
|28.7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|28
|5
|9
|14
|26-52
|24
|28.6
| 18
Зона вылета
|Герта
|28
|5
|7
|16
|33-55
|22
|26.2