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Боруссия М - Унион 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
23 Апреля 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Боруссия М
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Унион, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Унион
Берлин
1ШвейцарияврЙонас Омлин
29СШАзщДжозеф Скалли
30ШвейцариязщНико Эльведи
3ЯпониязщКоу Итакура
25АлжирзщРами Бенсебаини
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
17ФранцияпзКуадио Коне
23ГерманияпзЙонас Хофман
32ГерманияпзФлориан Нойхаус
14ФранциянпАлассан Плеа
10ФранциянпМаркус Тюрам
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
31ГерманиязщРобин Кнохе
4ПортугалиязщДиогу Лейте
28АвстрияпзКристофер Триммель
20ТуниспзАисса Лайдуни
8ГерманияпзРани Хедира
19ГерманияпзЯник Хаберер
18ХорватияпзЙосип Юранович
27НидерландынпШеральдо Бекер
17ГерманиянпКевин Бехренс
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
ШвейцарияУрс Фишер
История личных встреч
30.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 12 Унион2 : 1Боруссия М
22.01.2022 Германия - Бундеслига Тур 20 Боруссия М1 : 2Унион
29.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 3 Унион2 : 1Боруссия М
30.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 19 Унион1 : 1Боруссия М
26.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 2 Боруссия М1 : 1Унион
31.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 29 Боруссия М4 : 1Унион
23.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 12 Унион2 : 0Боруссия М
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария28 17 8 3 78-30 59 70.2
2
Лига чемпионов
Боруссия Д28 18 3 7 62-39 57 67.9
3
Лига чемпионов
Унион28 15 7 6 43-31 52 61.9
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг28 15 6 7 53-35 51 60.7
5
Лига Европы
Фрайбург28 14 8 6 41-37 50 59.5
6
Квалификация Лиги конференций
Байер28 13 5 10 51-41 44 52.4
7 Айнтрахт Ф28 11 9 8 49-41 42 50.0
8 Майнц28 11 9 8 46-39 42 50.0
9 Вольфсбург28 10 10 8 46-36 40 47.6
10 Боруссия М28 9 9 10 43-45 36 42.9
11 Кёльн28 7 11 10 37-46 32 38.1
12 Вердер28 9 5 14 43-54 32 38.1
13 Аугсбург29 8 6 15 38-54 30 34.5
14 Хоффенхайм28 8 5 15 38-47 29 34.5
15 Бохум28 8 3 17 31-61 27 32.1
16 Штутгарт29 5 10 14 36-51 25 28.7
17
Зона вылета
Шальке-0428 5 9 14 26-52 24 28.6
18
Зона вылета
Герта28 5 7 16 33-55 22 26.2

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