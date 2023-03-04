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Байер - РБ Лейпциг 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
23 Апреля 2023 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Байер
РБ Лейпциг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - РБ Лейпциг, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
РБ Лейпциг
Лейпциг
1ФинляндияврЛукаш Градецки
6Кот-д'ИвуарзщОдилон Коссуну
4ГерманиязщЖонатан Та
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
30НидерландызщЖереми Фримпонг
3ЭквадорзщПьеро Инкапье
25АргентинапзЭксекиэль Паласиос
8ГерманияпзРоберт Андрих
19ФранцияпзМусса Диаби
27ГерманияпзФлориан Вирц
21ФранциянпАмин Адли
21ГерманияврЯнис Бласвих
2ФранциязщМохамед Симакан
4ВенгриязщВилли Орбан
32ХорватиязщЙошко Гвардиол
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
23ГерманиязщМарцель Хальстенберг
27АвстрияпзКонрад Лаймер
44СловенияпзКевин Кампль
17ВенгрияпзДоминик Собослаи
7ИспанияпзДани Ольмо
11ГерманиянпТимо Вернер
Главные тренеры
ИспанияХаби Олано Алонсо
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
29.10.2022 Германия - Бундеслига Тур 12 РБ Лейпциг2 : 0Байер
17.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 30 Байер0 : 1РБ Лейпциг
28.11.2021 Германия - Бундеслига Тур 13 РБ Лейпциг1 : 3Байер
30.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 19 РБ Лейпциг1 : 0Байер
26.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 2 Байер1 : 1РБ Лейпциг
01.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 24 РБ Лейпциг1 : 1Байер
05.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 7 Байер1 : 1РБ Лейпциг
06.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 28 Байер2 : 4РБ Лейпциг
11.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 11 РБ Лейпциг3 : 0Байер
09.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 29 РБ Лейпциг1 : 4Байер
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария28 17 8 3 78-30 59 70.2
2
Лига чемпионов
Боруссия Д28 18 3 7 62-39 57 67.9
3
Лига чемпионов
Унион28 15 7 6 43-31 52 61.9
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг28 15 6 7 53-35 51 60.7
5
Лига Европы
Фрайбург28 14 8 6 41-37 50 59.5
6
Квалификация Лиги конференций
Байер28 13 5 10 51-41 44 52.4
7 Айнтрахт Ф28 11 9 8 49-41 42 50.0
8 Майнц28 11 9 8 46-39 42 50.0
9 Вольфсбург28 10 10 8 46-36 40 47.6
10 Боруссия М28 9 9 10 43-45 36 42.9
11 Кёльн28 7 11 10 37-46 32 38.1
12 Вердер28 9 5 14 43-54 32 38.1
13 Аугсбург29 8 6 15 38-54 30 34.5
14 Хоффенхайм28 8 5 15 38-47 29 34.5
15 Бохум28 8 3 17 31-61 27 32.1
16 Штутгарт29 5 10 14 36-51 25 28.7
17
Зона вылета
Шальке-0428 5 9 14 26-52 24 28.6
18
Зона вылета
Герта28 5 7 16 33-55 22 26.2

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