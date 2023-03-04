15:10 ()
Свернуть список

Бенфика - Эшторил 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
23 Апреля 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 29-й тур
Бенфика
Эшторил

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Эшторил, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Эшторил
Эшторил
Главные тренеры
ГерманияРоджер Шмидт
История личных встреч
09.11.2022 Кубок Португалии 1/16 финала Эшторил0 : 1Бенфика
06.11.2022 Португалия - Примейра Тур 12 Эшторил1 : 5Бенфика
20.03.2022 Португалия - Примейра Тур 27 Бенфика2 : 1Эшторил
30.10.2021 Португалия - Примейра Тур 10 Эшторил1 : 1Бенфика
04.03.2021 Кубок Португалии 1/2 финала Бенфика2 : 0Эшторил
11.02.2021 Кубок Португалии 1/2 финала Эшторил1 : 3Бенфика
21.04.2018 Португалия - Примейра Тур 31 Эшторил1 : 2Бенфика
09.12.2017 Португалия - Примейра Тур 14 Бенфика3 : 1Эшторил
29.04.2017 Португалия - Примейра Тур 31 Бенфика2 : 1Эшторил
05.04.2017 Кубок Португалии 1/2 финала Бенфика3 : 3Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Бенфика28 23 2 3 68-17 71 84.5
2 Брага29 22 2 5 62-24 68 78.2
3 Порту28 21 4 3 60-19 67 79.8
4 Спортинг28 18 4 6 57-27 58 69.0
5 Арока28 12 9 7 32-33 45 53.6
6 Витория Гимарайнш28 12 5 11 27-33 41 48.8
7 Визела28 11 6 11 32-29 39 46.4
8 Фамаликан28 12 3 13 30-35 39 46.4
9 Каза Пия29 11 6 12 27-33 39 44.8
10 Шавиш28 9 9 10 28-33 36 42.9
11 Риу Аве28 9 8 11 28-32 35 41.7
12 Боавишта28 9 7 12 33-46 34 40.5
13 Жил Висенте28 8 7 13 26-33 31 36.9
14 Портимоненсе28 9 3 16 21-35 30 35.7
15 Эшторил28 7 4 17 23-44 25 29.8
16 Маритиму28 6 4 18 24-51 22 26.2
17 Пасуш де Феррейра28 4 5 19 21-49 17 20.2
18 Санта-Клара28 3 6 19 18-44 15 17.9

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close