Бенфика - Эшторил 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
23 Апреля 2023 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Эшторил, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Эшторил
Эшторил
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|09.11.2022
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 1
|06.11.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|1 : 5
|20.03.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|2 : 1
|30.10.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|1 : 1
|04.03.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|2 : 0
|11.02.2021
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 3
|21.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 2
|09.12.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|3 : 1
|29.04.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|2 : 1
|05.04.2017
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|28
|23
|2
|3
|68-17
|71
|84.5
|2
|Брага
|29
|22
|2
|5
|62-24
|68
|78.2
|3
|Порту
|28
|21
|4
|3
|60-19
|67
|79.8
|4
|Спортинг
|28
|18
|4
|6
|57-27
|58
|69.0
|5
|Арока
|28
|12
|9
|7
|32-33
|45
|53.6
|6
|Витория Гимарайнш
|28
|12
|5
|11
|27-33
|41
|48.8
|7
|Визела
|28
|11
|6
|11
|32-29
|39
|46.4
|8
|Фамаликан
|28
|12
|3
|13
|30-35
|39
|46.4
|9
|Каза Пия
|29
|11
|6
|12
|27-33
|39
|44.8
|10
|Шавиш
|28
|9
|9
|10
|28-33
|36
|42.9
|11
|Риу Аве
|28
|9
|8
|11
|28-32
|35
|41.7
|12
|Боавишта
|28
|9
|7
|12
|33-46
|34
|40.5
|13
|Жил Висенте
|28
|8
|7
|13
|26-33
|31
|36.9
|14
|Портимоненсе
|28
|9
|3
|16
|21-35
|30
|35.7
|15
|Эшторил
|28
|7
|4
|17
|23-44
|25
|29.8
|16
|Маритиму
|28
|6
|4
|18
|24-51
|22
|26.2
|17
|Пасуш де Феррейра
|28
|4
|5
|19
|21-49
|17
|20.2
|18
|Санта-Клара
|28
|3
|6
|19
|18-44
|15
|17.9