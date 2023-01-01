ПСВ Эйндховен - Аякс 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
23 Апреля 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Аякс, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Walter Benitez
|3
|зщ
|Джордан Тезе
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|30
|зщ
|Patrick van Aanholt
|15
|пз
|Erick Gutierrez
|23
|пз
|Йоей Верман
|7
|пз
|Чави Симонс
|27
|нп
|Жоан Бакайоко
|10
|нп
|Фабиу Силва
|9
|нп
|Люк де Йонг
|12
|вр
|Херонимо Рульи
|19
|зщ
|Jorge Sanchez
|2
|зщ
|Юрриен Тимбер
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|25
|зщ
|Юри Бас
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|21
|пз
|Флориан Гриллич
|6
|пз
|Дави Классен
|23
|пз
|Стивен Бергёйс
|10
|нп
|Душан Тадич
|7
|нп
|Стивен Бергвейн
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
|Джон Хейтинга
История личных встреч
|06.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|1 : 2
|30.07.2022
|Суперкубок Нидерландов
|Финал
|3 : 5
|17.04.2022
|Кубок Нидерландов
|Финал
|2 : 1
|23.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|1 : 2
|24.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|5 : 0
|07.08.2021
|Суперкубок Нидерландов
|Финал
|0 : 4
|28.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|1 : 1
|10.02.2021
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 1
|10.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|2 : 2
|02.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|29
|70
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|29
|62
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|29
|62
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|29
|57
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|29
|52
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|29
|51
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|29
|45
|8
|Валвейк
|29
|38
|9
|Херенвен
|29
|38
|10
|НЕК Неймеген
|29
|35
|11
|Гоу Эхед Иглс
|29
|33
|12
|Фортуна
|29
|32
|13
|Витесс
|29
|30
|14
|Волендам
|30
|30
|15
|Эксельсиор
|29
|27
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|29
|25
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|29
|17
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|30
|16