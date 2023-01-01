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ПСВ Эйндховен - Аякс 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
23 Апреля 2023 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Аякс, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Аякс
Амстердам
1АргентинаврWalter Benitez
3НидерландызщДжордан Тезе
5БразилиязщАндре Рамальо
18ФранциязщОливье Боскальи
30НидерландызщPatrick van Aanholt
15МексикапзErick Gutierrez
23НидерландыпзЙоей Верман
7НидерландыпзЧави Симонс
27БельгиянпЖоан Бакайоко
10ПортугалиянпФабиу Силва
9НидерландынпЛюк де Йонг
12АргентинаврХеронимо Рульи
19МексиказщJorge Sanchez
2НидерландызщЮрриен Тимбер
3НигериязщКэлвин Бейсси
25НидерландызщЮри Бас
8НидерландыпзКеннет Тейлор
21АвстрияпзФлориан Гриллич
6НидерландыпзДави Классен
23НидерландыпзСтивен Бергёйс
10СербиянпДушан Тадич
7НидерландынпСтивен Бергвейн
Главные тренеры
НидерландыРуд ван Нистелрой
НидерландыДжон Хейтинга
История личных встреч
06.11.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 Аякс1 : 2ПСВ Эйндховен
30.07.2022 Суперкубок Нидерландов Финал Аякс3 : 5ПСВ Эйндховен
17.04.2022 Кубок Нидерландов Финал ПСВ Эйндховен2 : 1Аякс
23.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 ПСВ Эйндховен1 : 2Аякс
24.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Аякс5 : 0ПСВ Эйндховен
07.08.2021 Суперкубок Нидерландов Финал Аякс0 : 4ПСВ Эйндховен
28.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 ПСВ Эйндховен1 : 1Аякс
10.02.2021 Кубок Нидерландов 1/4 финала Аякс2 : 1ПСВ Эйндховен
10.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 Аякс2 : 2ПСВ Эйндховен
02.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 Аякс1 : 0ПСВ Эйндховен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд2970
2
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс2962
3
Квалификация Лиги Европы
ПСВ Эйндховен2962
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2957
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2952
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2951
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2945
8 Валвейк2938
9 Херенвен2938
10 НЕК Неймеген2935
11 Гоу Эхед Иглс2933
12 Фортуна2932
13 Витесс2930
14 Волендам3030
15 Эксельсиор2927
16
Стыковая зона
Эммен2925
17
Зона вылета
Гронинген2917
18
Зона вылета
Камбюр3016

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