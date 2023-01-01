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АЗ Алкмар - Валвейк 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
23 Апреля 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
АЗ Алкмар
Валвейк

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Валвейк, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Валвейк
Валвейк
1АвстралияврМэтью Райан
2ЯпониязщЮкинари Сугавара
31НидерландызщСэм Бёкема
3ГрециязщПантелис Хацидиакос
5ВенгриязщМилош Керкез
6НидерландыпзТейьяни Рейндерс
8НидерландыпзЙорди Класи
16НидерландыпзСвен Мейнанс
14СШАпзДжордже Михайлович
7ДаниянпЙенс Одгор
35НидерландынпМекс Мердинк
1НидерландыврЭтьен Вассен
2НидерландызщЮлиан Леливелд
23КюрасаозщЖюрьен Гаари
4БельгиязщШон Адевойе
5БельгиязщТьерри Лутонда
33НидерландыпзЯссин Укили
6НидерландыпзВурнон Анита
14НидерландыпзПелле Клемент
20НидерландынпМатс Сёнтьенс
29НидерландынпМихил Крамер
10НидерландынпФлориан Йозефзон
Главные тренеры
НидерландыДжозеф Остинг
История личных встреч
06.11.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 Валвейк3 : 1АЗ Алкмар
15.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 АЗ Алкмар1 : 3Валвейк
09.02.2022 Кубок Нидерландов 1/4 финала Валвейк0 : 4АЗ Алкмар
14.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Валвейк1 : 0АЗ Алкмар
01.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 31 Валвейк1 : 3АЗ Алкмар
01.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 АЗ Алкмар3 : 0Валвейк
31.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 АЗ Алкмар4 : 0Валвейк
11.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 Валвейк0 : 2АЗ Алкмар
02.03.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 26 АЗ Алкмар4 : 0Валвейк
17.08.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 3 Валвейк1 : 2АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд2970
2
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс2962
3
Квалификация Лиги Европы
ПСВ Эйндховен2962
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2957
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2952
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2951
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2945
8 Валвейк2938
9 Херенвен2938
10 НЕК Неймеген2935
11 Гоу Эхед Иглс2933
12 Фортуна2932
13 Витесс2930
14 Волендам3030
15 Эксельсиор2927
16
Стыковая зона
Эммен2925
17
Зона вылета
Гронинген2917
18
Зона вылета
Камбюр3016

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