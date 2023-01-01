АЗ Алкмар - Валвейк 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
23 Апреля 2023 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Валвейк, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Валвейк
Валвейк
|1
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Юкинари Сугавара
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|3
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|5
|зщ
|Милош Керкез
|6
|пз
|Тейьяни Рейндерс
|8
|пз
|Йорди Класи
|16
|пз
|Свен Мейнанс
|14
|пз
|Джордже Михайлович
|7
|нп
|Йенс Одгор
|35
|нп
|Мекс Мердинк
|1
|вр
|Этьен Вассен
|2
|зщ
|Юлиан Леливелд
|23
|зщ
|Жюрьен Гаари
|4
|зщ
|Шон Адевойе
|5
|зщ
|Тьерри Лутонда
|33
|пз
|Яссин Укили
|6
|пз
|Вурнон Анита
|14
|пз
|Пелле Клемент
|20
|нп
|Матс Сёнтьенс
|29
|нп
|Михил Крамер
|10
|нп
|Флориан Йозефзон
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
История личных встреч
|06.11.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|3 : 1
|15.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|1 : 3
|09.02.2022
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|0 : 4
|14.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|1 : 0
|01.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 31
|1 : 3
|01.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 7
|3 : 0
|31.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|4 : 0
|11.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 2
|0 : 2
|02.03.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 26
|4 : 0
|17.08.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 3
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|29
|70
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|29
|62
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|29
|62
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|29
|57
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|29
|52
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|29
|51
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|29
|45
|8
|Валвейк
|29
|38
|9
|Херенвен
|29
|38
|10
|НЕК Неймеген
|29
|35
|11
|Гоу Эхед Иглс
|29
|33
|12
|Фортуна
|29
|32
|13
|Витесс
|29
|30
|14
|Волендам
|30
|30
|15
|Эксельсиор
|29
|27
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|29
|25
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|29
|17
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|30
|16