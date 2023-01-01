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Фейеноорд - Утрехт 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Де Кёйп (Фейенорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
23 Апреля 2023 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
Фейеноорд
Утрехт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Утрехт, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейенорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Утрехт
Утрехт
22ГерманияврТимон Велленройтер
2НорвегиязщМаркус Педерсен
18АвстриязщГернот Траунер
33СловакиязщДавид Ганцко
15ПерузщМаркос Лопес
10ТурцияпзОркун Кёкчю
20НидерландыпзМатс Виффер
17ПольшапзСебастьян Шиманьски
7ИраннпАлиреза Джаханбакш
26МарокконпУссама Идрисси
29МексиканпСантьяго Хименес
16НидерландыврFabian de Keijzer
17СуринамзщСеан Клайбер
33НидерландызщMike van der Hoorn
24НидерландызщНик Виргевер
2НидерландызщМарк ван дер Марель
18НидерландыпзЙенс Торнстра
8НидерландыпзLuuk Brouwers
7ДанияпзВиктор Йенсен
22НидерландыпзСандер ван де Стрек
26БельгияпзОтман Бауссайд
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
Главные тренеры
НидерландыАрне Слот
История личных встреч
08.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 Утрехт1 : 1Фейеноорд
24.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 Фейеноорд2 : 1Утрехт
29.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Утрехт3 : 1Фейеноорд
23.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - финал Фейеноорд2 : 0Утрехт
11.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 29 Утрехт1 : 2Фейеноорд
29.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Фейеноорд1 : 1Утрехт
22.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 Утрехт1 : 2Фейеноорд
18.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Фейеноорд1 : 1Утрехт
31.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 Утрехт3 : 2Фейеноорд
20.12.2018 Кубок Нидерландов 1/8 финала Фейеноорд1 : 0Утрехт
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд2970
2
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс2962
3
Квалификация Лиги Европы
ПСВ Эйндховен2962
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2957
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта2952
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2951
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2945
8 Валвейк2938
9 Херенвен2938
10 НЕК Неймеген2935
11 Гоу Эхед Иглс2933
12 Фортуна2932
13 Витесс2930
14 Волендам3030
15 Эксельсиор2927
16
Стыковая зона
Эммен2925
17
Зона вылета
Гронинген2917
18
Зона вылета
Камбюр3016

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