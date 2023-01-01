Фейеноорд - Утрехт 23 Апреля прямая трансляция
Стадион: Де Кёйп (Фейенорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
23 Апреля 2023 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Утрехт, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Де Кёйп (Фейенорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Утрехт
Утрехт
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|2
|зщ
|Маркус Педерсен
|18
|зщ
|Гернот Траунер
|33
|зщ
|Давид Ганцко
|15
|зщ
|Маркос Лопес
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
|20
|пз
|Матс Виффер
|17
|пз
|Себастьян Шиманьски
|7
|нп
|Алиреза Джаханбакш
|26
|нп
|Уссама Идрисси
|29
|нп
|Сантьяго Хименес
|16
|вр
|Fabian de Keijzer
|17
|зщ
|Сеан Клайбер
|33
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|2
|зщ
|Марк ван дер Марель
|18
|пз
|Йенс Торнстра
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|7
|пз
|Виктор Йенсен
|22
|пз
|Сандер ван де Стрек
|26
|пз
|Отман Бауссайд
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
Главные тренеры
|Арне Слот
История личных встреч
|08.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|1 : 1
|24.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|2 : 1
|29.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|3 : 1
|23.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - финал
|2 : 0
|11.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 29
|1 : 2
|29.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|1 : 1
|22.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|1 : 2
|18.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|1 : 1
|31.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 27
|3 : 2
|20.12.2018
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|29
|70
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|29
|62
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|29
|62
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|29
|57
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|29
|52
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|29
|51
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|29
|45
|8
|Валвейк
|29
|38
|9
|Херенвен
|29
|38
|10
|НЕК Неймеген
|29
|35
|11
|Гоу Эхед Иглс
|29
|33
|12
|Фортуна
|29
|32
|13
|Витесс
|29
|30
|14
|Волендам
|30
|30
|15
|Эксельсиор
|29
|27
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|29
|25
| 17
Зона вылета
|Гронинген
|29
|17
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|30
|16