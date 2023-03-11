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Львов - Металлист 1925 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: Украина (Львов, Украина), вместимость: 28051
23 Апреля 2023 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 22-й тур
Львов
Металлист 1925

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Львов - Металлист 1925, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Украина (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Львов
Львов
Металлист 1925
Харьков
Главные тренеры
БеларусьОлег Анатольевич Дулуб
История личных встреч
15.10.2022 Украина - Премьер-лига Тур 7 Металлист 19252 : 2Львов
19.09.2021 Украина - Премьер-лига Тур 8 Львов0 : 0Металлист 1925
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр21 16 4 1 52-15 52 82.5
2
Квалификация Лиги чемпионов
Заря22 14 4 4 45-27 46 69.7
3
Квалификация Лиги конференций
Днепр-120 14 3 3 43-17 45 75.0
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К21 12 4 5 30-17 40 63.5
5 Александрия20 8 9 3 33-26 33 55.0
6 Колос22 8 6 8 19-21 30 45.5
7 Кривбасс21 8 4 9 17-23 28 44.4
8 Ворскла21 7 5 9 24-28 26 41.3
9 Ингулец21 7 4 10 20-24 25 39.7
10 Металлист 192521 4 10 7 17-34 22 34.9
11 Минай21 5 6 10 15-25 21 33.3
12 Черноморец21 4 8 9 19-27 20 31.7
13 Верес21 5 5 11 26-33 20 31.7
14 Металлист21 4 7 10 22-33 19 30.2
15
Зона вылета
Рух В21 4 7 10 20-31 19 30.2
16
Зона вылета
Львов21 3 4 14 16-37 13 20.6

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