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Энергетик-БГУ - Шахтёр С 23 Апреля прямая трансляция

Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
23 Апреля 2023 года в 17:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 5-й тур
Энергетик-БГУ
Шахтёр С

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Шахтёр С, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Энергетик-БГУ
Минск
Шахтёр С
Солигорск
История личных встреч
16.09.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Шахтёр С0 : 1Энергетик-БГУ
08.05.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Энергетик-БГУ0 : 1Шахтёр С
22.09.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Шахтёр С2 : 0Энергетик-БГУ
20.03.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 2 Энергетик-БГУ1 : 2Шахтёр С
25.10.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Энергетик-БГУ1 : 2Шахтёр С
07.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Шахтёр С1 : 0Энергетик-БГУ
01.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Энергетик-БГУ1 : 2Шахтёр С
27.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Шахтёр С3 : 4Энергетик-БГУ
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо Мн4 4 0 0 11-2 12 100.0
2
Квалификация Лиги конференций
Ислочь4 3 0 1 9-3 9 75.0
3
Квалификация Лиги конференций
Шахтёр С3 2 1 0 4-2 7 77.8
4 Торпедо-БелАЗ3 2 1 0 3-1 7 77.8
5 Минск4 1 3 0 5-3 6 50.0
6 Славия-Мозырь4 2 0 2 5-5 6 50.0
7 Сморгонь5 2 0 3 6-12 6 40.0
8 БАТЭ4 1 2 1 6-6 5 41.7
9 Нафтан4 1 2 1 3-3 5 41.7
10 Неман3 1 1 1 5-4 4 44.4
11 Энергетик-БГУ4 1 1 2 2-4 4 33.3
12 Слуцк5 1 1 3 6-8 4 26.7
13 Гомель4 0 3 1 5-7 3 25.0
14 Белшина3 0 1 2 0-3 1 11.1
15
Зона вылета
Динамо-Брест4 0 0 4 0-7 0 0.0

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