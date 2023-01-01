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Окжетпес - Шахтёр Крг 23 Апреля прямая трансляция

23 Апреля 2023 года в 11:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур
Окжетпес
Шахтёр Крг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Окжетпес - Шахтёр Крг, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Окжетпес
Кокшетау
Шахтёр Крг
Караганда
История личных встреч
04.11.2020 Казахстан - Премьер-лига Тур 17 Шахтёр Крг2 : 1Окжетпес
29.08.2020 Казахстан - Премьер-лига Тур 7 Окжетпес1 : 1Шахтёр Крг
26.10.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 31 Шахтёр Крг2 : 2Окжетпес
20.07.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 19 Шахтёр Крг1 : 0Окжетпес
05.05.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 9 Окжетпес2 : 2Шахтёр Крг
17.09.2017 Казахстан - Премьер-лига Тур 27 Шахтёр Крг2 : 1Окжетпес
15.07.2017 Казахстан - Премьер-лига Тур 20 Шахтёр Крг1 : 0Окжетпес
02.05.2017 Казахстан - Премьер-лига Тур 10 Окжетпес0 : 2Шахтёр Крг
15.06.2016 Казахстан - Премьер-лига Тур 16 Окжетпес3 : 0Шахтёр Крг
17.04.2016 Казахстан - Премьер-лига Тур 6 Шахтёр Крг0 : 1Окжетпес

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