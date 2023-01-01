Окжетпес - Шахтёр Крг 23 Апреля прямая трансляция
23 Апреля 2023 года в 11:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Окжетпес - Шахтёр Крг, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 11:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Окжетпес
Кокшетау
Шахтёр Крг
Караганда
История личных встреч
|04.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 17
|2 : 1
|29.08.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 1
|26.10.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 31
|2 : 2
|20.07.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 0
|05.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 9
|2 : 2
|17.09.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 27
|2 : 1
|15.07.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 0
|02.05.2017
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 2
|15.06.2016
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 16
|3 : 0
|17.04.2016
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 1