15:11 ()
Свернуть список

Тобол - Актобе 23 Апреля прямая трансляция

23 Апреля 2023 года в 13:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур
Тобол
Актобе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Актобе, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тобол
Костанай
Актобе
Актобе
История личных встреч
15.10.2022 Казахстан - Премьер-лига Тур 23 Тобол1 : 0Актобе
14.05.2022 Казахстан - Премьер-лига Тур 11 Актобе2 : 1Тобол
29.05.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 14 Тобол2 : 1Актобе
20.03.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 2 Актобе1 : 1Тобол
10.11.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 33 Тобол2 : 1Актобе
15.06.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 14 Актобе0 : 1Тобол
06.04.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 4 Тобол2 : 1Актобе
22.09.2018 Казахстан - Премьер-лига Тур 27 Актобе3 : 1Тобол
23.06.2018 Казахстан - Премьер-лига Тур 15 Тобол2 : 3Актобе
14.04.2018 Казахстан - Премьер-лига Тур 5 Актобе0 : 1Тобол

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close