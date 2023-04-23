Тобол - Актобе 23 Апреля прямая трансляция
23 Апреля 2023 года в 13:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Актобе, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тобол
Костанай
Актобе
Актобе
История личных встреч
|15.10.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 23
|1 : 0
|14.05.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 11
|2 : 1
|29.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 1
|20.03.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 1
|10.11.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 33
|2 : 1
|15.06.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 1
|06.04.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 4
|2 : 1
|22.09.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 27
|3 : 1
|23.06.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 3
|14.04.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 1