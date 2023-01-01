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Кайрат - Ордабасы 23 Апреля прямая трансляция

23 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур
Кайрат
Ордабасы

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Ордабасы, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
15.09.2022 Казахстан - Премьер-лига Тур 20 Кайрат1 : 2Ордабасы
26.04.2022 Казахстан - Премьер-лига Тур 8 Ордабасы2 : 1Кайрат
12.09.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 20 Ордабасы2 : 1Кайрат
29.04.2021 Казахстан - Премьер-лига Тур 8 Кайрат3 : 0Ордабасы
03.11.2020 Казахстан - Премьер-лига Тур 17 Кайрат3 : 1Ордабасы
30.08.2020 Казахстан - Премьер-лига Тур 7 Ордабасы1 : 3Кайрат
29.09.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 28 Кайрат4 : 1Ордабасы
05.07.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 17 Кайрат0 : 1Ордабасы
27.04.2019 Казахстан - Премьер-лига Тур 7 Ордабасы0 : 0Кайрат
06.10.2018 Казахстан - Премьер-лига Тур 29 Ордабасы2 : 0Кайрат

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