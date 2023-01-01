Кайрат - Ордабасы 23 Апреля прямая трансляция
23 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кайрат - Ордабасы, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кайрат
Алма-Ата
Ордабасы
Шымкент
История личных встреч
|15.09.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 2
|26.04.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 8
|2 : 1
|12.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 20
|2 : 1
|29.04.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 8
|3 : 0
|03.11.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 17
|3 : 1
|30.08.2020
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 3
|29.09.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 28
|4 : 1
|05.07.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 17
|0 : 1
|27.04.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 7
|0 : 0
|06.10.2018
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 0