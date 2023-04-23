Атырау - Аксу 23 Апреля прямая трансляция
23 Апреля 2023 года в 13:00 (+03:00). Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атырау - Аксу, которое состоится 23 Апреля 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан - Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атырау
Атырау
Аксу
Павлодар
История личных встреч
|06.11.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 26
|2 : 1
|05.03.2022
|Казахстан - Премьер-лига
|Тур 1
|0 : 0