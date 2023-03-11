Спартак - Краснодар 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
24 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Краснодар, которое состоится 24 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Гильермо Абаскаль
|Владимир Ивич
История личных встреч
|06.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|Тур 2
|0 : 4
|23.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 4
|13.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|1 : 2
|20.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|2 : 1
|07.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|6 : 1
|24.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 3
|09.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|0 : 1
|06.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|2 : 1
|04.07.2019
|Кубок Матч Премьер
|Тур 3
|1 : 2
|03.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|1 : 1
Текстовая трансляция
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15 вопросов о самой популярной команде страны.Материалы по теме «Спартаку» 101 год! Как хорошо вы знаете историю клуба? Большой тест 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Спартак» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|80.6
|2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|68.1
|3
|Спартак М
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|65.2
|4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|62.5
|5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|55.6
|6
|Динамо М
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|54.2
|7
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|55.1
|8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|50.0
|9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|43.1
|10
|Локомотив М
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|40.3
|11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|34.7
|12
|Крылья Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|34.7
|13
|Пари Нижний Новгород
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|30.6
|14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|25.0
| 15
Зона вылета
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|23.6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|18.1