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Спартак - Краснодар 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
24 Апреля 2023 года в 19:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
Спартак М
Краснодар

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Краснодар, которое состоится 24 Апреля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
ИспанияГильермо Абаскаль
СербияВладимир Ивич
История личных встреч
06.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ Тур 2 Краснодар0 : 4Спартак М
23.07.2022 МИР Российская Премьер-лига Тур 2 Краснодар1 : 4Спартак М
13.03.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Спартак М1 : 2Краснодар
20.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Краснодар2 : 1Спартак М
07.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Спартак М6 : 1Краснодар
24.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Краснодар1 : 3Спартак М
09.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Спартак М0 : 1Краснодар
06.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Краснодар2 : 1Спартак М
04.07.2019 Кубок Матч Премьер Тур 3 Спартак М1 : 2Краснодар
03.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Спартак М1 : 1Краснодар
Текстовая трансляция
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15 вопросов о самой популярной команде страны.Материалы по теме «Спартаку» 101 год! Как хорошо вы знаете историю клуба? Большой тест 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Спартак» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит24 18 4 2 60-12 58 80.6
2 Ростов24 14 7 3 43-31 49 68.1
3 Спартак М23 13 6 4 50-28 45 65.2
4 ЦСКА24 13 6 5 43-22 45 62.5
5 Ахмат24 12 4 8 35-30 40 55.6
6 Динамо М24 11 6 7 43-33 39 54.2
7 Краснодар23 11 5 7 49-36 38 55.1
8 Оренбург24 11 3 10 47-48 36 50.0
9 Сочи24 9 4 11 32-44 31 43.1
10 Локомотив М24 8 5 11 37-41 29 40.3
11 Урал24 7 4 13 26-40 25 34.7
12 Крылья Советов24 6 7 11 24-35 25 34.7
13 Пари Нижний Новгород24 6 4 14 27-48 22 30.6
14 Факел24 2 12 10 29-45 18 25.0
15
Зона вылета
Химки24 4 5 15 23-52 17 23.6
16
Зона вылета
Торпедо М24 3 4 17 18-41 13 18.1

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