Аталанта - Рома 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
24 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Массимилиано Иррати (Пистоя, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Рома, которое состоится 24 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Рома
Рим
|57
|вр
|Марко Спортьелло
|2
|зщ
|Рафаэл Толой
|19
|зщ
|Берат Джимсити
|42
|зщ
|Джорджио Скальвини
|77
|зщ
|Давиде Дзаппакоста
|3
|зщ
|Йоаким Мехле
|15
|пз
|Мартен де Рон
|7
|пз
|Тён Копмейнерс
|13
|пз
|Эдерсон
|17
|нп
|Расмус Хёйлунн
|91
|нп
|Дуван Сапата
|1
|вр
|Руй Патрисиу
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
|3
|зщ
|Рожер Ибаньес
|14
|зщ
|Диего Льоренте
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|8
|пз
|Неманья Матич
|7
|пз
|Лоренцо Пеллегрини
|59
|нп
|Никола Залевский
|92
|нп
|Стефан Эль-Шаарави
|21
|нп
|Пауло Дибала
|9
|нп
|Тэмми Абрахам
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Тур 7
|0 : 1
|05.03.2022
|Италия - Серия А
|Тур 28
|1 : 0
|18.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 18
|1 : 4
|22.04.2021
|Италия - Серия А
|Тур 32
|1 : 1
|20.12.2020
|Италия - Серия А
|Тур 13
|4 : 1
|15.02.2020
|Италия - Серия А
|Тур 24
|2 : 1
|25.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 5
|0 : 2
|27.01.2019
|Италия - Серия А
|Тур 21
|3 : 3
|27.08.2018
|Италия - Серия А
|Тур 2
|3 : 3
|06.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|25
|3
|3
|67-21
|78
|83.9
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|31
|18
|7
|6
|49-21
|61
|65.6
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|31
|18
|5
|8
|47-26
|59
|63.4
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|30
|17
|5
|8
|42-26
|56
|62.2
| 5
Лига Европы
|Милан
|31
|16
|8
|7
|51-37
|56
|60.2
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|31
|17
|3
|11
|51-34
|54
|58.1
|7
|Аталанта
|30
|14
|7
|9
|48-35
|49
|54.4
|8
|Болонья
|31
|12
|8
|11
|40-39
|44
|47.3
|9
|Удинезе
|31
|10
|12
|9
|42-39
|42
|45.2
|10
|Фиорентина
|31
|11
|9
|11
|37-36
|42
|45.2
|11
|Торино
|31
|11
|9
|11
|32-36
|42
|45.2
|12
|Монца
|31
|11
|8
|12
|38-43
|41
|44.1
|13
|Сассуоло
|31
|11
|7
|13
|38-46
|40
|43.0
|14
|Салернитана
|31
|7
|12
|12
|37-50
|33
|35.5
|15
|Эмполи
|31
|7
|11
|13
|25-40
|32
|34.4
|16
|Лечче
|31
|6
|10
|15
|26-38
|28
|30.1
|17
|Специя
|31
|5
|12
|14
|26-49
|27
|29.0
| 18
Зона вылета
|Верона
|31
|6
|8
|17
|26-44
|26
|28.0
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|31
|3
|10
|18
|27-57
|19
|20.4
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|31
|3
|8
|20
|20-52
|17
|18.3