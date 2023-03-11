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Аталанта - Рома 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
24 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 31-й тур
Главный судья: Массимилиано Иррати (Пистоя, Италия);
Аталанта
Рома

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Рома, которое состоится 24 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Рома
Рим
57ИталияврМарко Спортьелло
2ИталиязщРафаэл Толой
19АлбаниязщБерат Джимсити
42ИталиязщДжорджио Скальвини
77ИталиязщДавиде Дзаппакоста
3ДаниязщЙоаким Мехле
15НидерландыпзМартен де Рон
7НидерландыпзТён Копмейнерс
13Бразилияпз Эдерсон
17ДаниянпРасмус Хёйлунн
91КолумбиянпДуван Сапата
1ПортугалияврРуй Патрисиу
23ИталиязщДжанлука Манчини
3БразилиязщРожер Ибаньес
14ИспаниязщДиего Льоренте
4ИталияпзБриан Кристанте
8СербияпзНеманья Матич
7ИталияпзЛоренцо Пеллегрини
59ПольшанпНикола Залевский
92ИталиянпСтефан Эль-Шаарави
21АргентинанпПауло Дибала
9АнглиянпТэмми Абрахам
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ПортугалияЖозе Моуринью
История личных встреч
18.09.2022 Италия - Серия А Тур 7 Рома0 : 1Аталанта
05.03.2022 Италия - Серия А Тур 28 Рома1 : 0Аталанта
18.12.2021 Италия - Серия А Тур 18 Аталанта1 : 4Рома
22.04.2021 Италия - Серия А Тур 32 Рома1 : 1Аталанта
20.12.2020 Италия - Серия А Тур 13 Аталанта4 : 1Рома
15.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Аталанта2 : 1Рома
25.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Рома0 : 2Аталанта
27.01.2019 Италия - Серия А Тур 21 Аталанта3 : 3Рома
27.08.2018 Италия - Серия А Тур 2 Рома3 : 3Аталанта
06.01.2018 Италия - Серия А Тур 20 Рома1 : 2Аталанта
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи31 25 3 3 67-21 78 83.9
2
Лига чемпионов
Лацио31 18 7 6 49-21 61 65.6
3
Лига чемпионов
Ювентус31 18 5 8 47-26 59 63.4
4
Лига чемпионов
Рома30 17 5 8 42-26 56 62.2
5
Лига Европы
Милан31 16 8 7 51-37 56 60.2
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М31 17 3 11 51-34 54 58.1
7 Аталанта30 14 7 9 48-35 49 54.4
8 Болонья31 12 8 11 40-39 44 47.3
9 Удинезе31 10 12 9 42-39 42 45.2
10 Фиорентина31 11 9 11 37-36 42 45.2
11 Торино31 11 9 11 32-36 42 45.2
12 Монца31 11 8 12 38-43 41 44.1
13 Сассуоло31 11 7 13 38-46 40 43.0
14 Салернитана31 7 12 12 37-50 33 35.5
15 Эмполи31 7 11 13 25-40 32 34.4
16 Лечче31 6 10 15 26-38 28 30.1
17 Специя31 5 12 14 26-49 27 29.0
18
Зона вылета
Верона31 6 8 17 26-44 26 28.0
19
Зона вылета
Кремонезе31 3 10 18 27-57 19 20.4
20
Зона вылета
Сампдория31 3 8 20 20-52 17 18.3

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