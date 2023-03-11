01:34 ()
Свернуть список

Витория Гимарайнш - Спортинг 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
24 Апреля 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 29-й тур
Витория Гимарайнш
Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Спортинг, которое состоится 24 Апреля 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
05.11.2022 Португалия - Примейра Тур 12 Спортинг3 : 0Витория Гимарайнш
19.03.2022 Португалия - Примейра Тур 27 Витория Гимарайнш1 : 3Спортинг
30.10.2021 Португалия - Примейра Тур 10 Спортинг1 : 0Витория Гимарайнш
20.03.2021 Португалия - Примейра Тур 24 Спортинг1 : 0Витория Гимарайнш
07.11.2020 Португалия - Примейра Тур 7 Витория Гимарайнш0 : 4Спортинг
04.06.2020 Португалия - Примейра Тур 25 Витория Гимарайнш2 : 2Спортинг
27.10.2019 Португалия - Примейра Тур 8 Спортинг3 : 1Витория Гимарайнш
27.04.2019 Португалия - Примейра Тур 31 Спортинг2 : 0Витория Гимарайнш
23.12.2018 Португалия - Примейра Тур 14 Витория Гимарайнш1 : 0Спортинг
01.02.2018 Португалия - Примейра Тур 20 Спортинг1 : 0Витория Гимарайнш
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Бенфика29 24 2 3 69-17 74 85.1
2 Порту29 22 4 3 62-19 70 80.5
3 Брага29 22 2 5 62-24 68 78.2
4 Спортинг28 18 4 6 57-27 58 69.0
5 Арока29 13 9 7 33-33 48 55.2
6 Фамаликан29 13 3 13 33-37 42 48.3
7 Витория Гимарайнш28 12 5 11 27-33 41 48.8
8 Визела29 11 6 12 32-30 39 44.8
9 Каза Пия29 11 6 12 27-33 39 44.8
10 Шавиш29 9 10 10 29-34 37 42.5
11 Боавишта29 10 7 12 36-48 37 42.5
12 Риу Аве29 9 8 12 30-35 35 40.2
13 Портимоненсе29 10 3 16 22-35 33 37.9
14 Жил Висенте29 8 7 14 26-34 31 35.6
15 Эшторил29 7 4 18 23-45 25 28.7
16 Маритиму29 6 4 19 26-54 22 25.3
17 Пасуш де Феррейра29 4 5 20 21-51 17 19.5
18 Санта-Клара29 3 7 19 19-45 16 18.4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close