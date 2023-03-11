Витория Гимарайнш - Спортинг 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
24 Апреля 2023 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Спортинг, которое состоится 24 Апреля 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|05.11.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|3 : 0
|19.03.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|1 : 3
|30.10.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|1 : 0
|20.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 0
|07.11.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|0 : 4
|04.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|2 : 2
|27.10.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|3 : 1
|27.04.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|2 : 0
|23.12.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|1 : 0
|01.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|29
|24
|2
|3
|69-17
|74
|85.1
|2
|Порту
|29
|22
|4
|3
|62-19
|70
|80.5
|3
|Брага
|29
|22
|2
|5
|62-24
|68
|78.2
|4
|Спортинг
|28
|18
|4
|6
|57-27
|58
|69.0
|5
|Арока
|29
|13
|9
|7
|33-33
|48
|55.2
|6
|Фамаликан
|29
|13
|3
|13
|33-37
|42
|48.3
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|12
|5
|11
|27-33
|41
|48.8
|8
|Визела
|29
|11
|6
|12
|32-30
|39
|44.8
|9
|Каза Пия
|29
|11
|6
|12
|27-33
|39
|44.8
|10
|Шавиш
|29
|9
|10
|10
|29-34
|37
|42.5
|11
|Боавишта
|29
|10
|7
|12
|36-48
|37
|42.5
|12
|Риу Аве
|29
|9
|8
|12
|30-35
|35
|40.2
|13
|Портимоненсе
|29
|10
|3
|16
|22-35
|33
|37.9
|14
|Жил Висенте
|29
|8
|7
|14
|26-34
|31
|35.6
|15
|Эшторил
|29
|7
|4
|18
|23-45
|25
|28.7
|16
|Маритиму
|29
|6
|4
|19
|26-54
|22
|25.3
|17
|Пасуш де Феррейра
|29
|4
|5
|20
|21-51
|17
|19.5
|18
|Санта-Клара
|29
|3
|7
|19
|19-45
|16
|18.4