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Александрия - Ингулец 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
24 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 22-й тур
Александрия
Ингулец

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Ингулец, которое состоится 24 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Александрия
Александрия
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
УкраинаРуслан Петрович Ротань
УкраинаСергей Иванович Ковалец
История личных встреч
25.08.2022 Украина - Премьер-лига Тур 7 Ингулец1 : 2Александрия
10.09.2021 Украина - Премьер-лига Тур 7 Александрия1 : 0Ингулец
21.03.2021 Украина - Премьер-лига Тур 19 Ингулец1 : 0Александрия
18.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 6 Александрия4 : 3Ингулец
30.09.2020 Кубок Украины 3-й предварительный раунд Александрия4 : 1Ингулец
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр22 16 5 1 53-16 53 80.3
2
Квалификация Лиги чемпионов
Заря22 14 4 4 45-27 46 69.7
3
Квалификация Лиги конференций
Днепр-120 14 3 3 43-17 45 75.0
4
Квалификация Лиги конференций
Динамо К22 12 5 5 31-18 41 62.1
5 Александрия20 8 9 3 33-26 33 55.0
6 Колос22 8 6 8 19-21 30 45.5
7 Ворскла22 8 5 9 27-30 29 43.9
8 Кривбасс22 8 4 10 19-26 28 42.4
9 Металлист 192522 5 10 7 19-34 25 37.9
10 Ингулец21 7 4 10 20-24 25 39.7
11 Черноморец22 5 8 9 22-29 23 34.8
12 Минай22 5 7 10 16-26 22 33.3
13 Верес22 5 6 11 27-34 21 31.8
14 Рух В21 4 7 10 20-31 19 30.2
15
Зона вылета
Металлист22 4 7 11 24-36 19 28.8
16
Зона вылета
Львов22 3 4 15 16-39 13 19.7

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