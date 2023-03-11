Александрия - Ингулец 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
24 Апреля 2023 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 22-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Ингулец, которое состоится 24 Апреля 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Александрия
Александрия
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
|Сергей Иванович Ковалец
История личных встреч
|25.08.2022
|Украина - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 2
|10.09.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 0
|21.03.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 0
|18.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 6
|4 : 3
|30.09.2020
|Кубок Украины
|3-й предварительный раунд
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|22
|16
|5
|1
|53-16
|53
|80.3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Заря
|22
|14
|4
|4
|45-27
|46
|69.7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Днепр-1
|20
|14
|3
|3
|43-17
|45
|75.0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|22
|12
|5
|5
|31-18
|41
|62.1
|5
|Александрия
|20
|8
|9
|3
|33-26
|33
|55.0
|6
|Колос
|22
|8
|6
|8
|19-21
|30
|45.5
|7
|Ворскла
|22
|8
|5
|9
|27-30
|29
|43.9
|8
|Кривбасс
|22
|8
|4
|10
|19-26
|28
|42.4
|9
|Металлист 1925
|22
|5
|10
|7
|19-34
|25
|37.9
|10
|Ингулец
|21
|7
|4
|10
|20-24
|25
|39.7
|11
|Черноморец
|22
|5
|8
|9
|22-29
|23
|34.8
|12
|Минай
|22
|5
|7
|10
|16-26
|22
|33.3
|13
|Верес
|22
|5
|6
|11
|27-34
|21
|31.8
|14
|Рух В
|21
|4
|7
|10
|20-31
|19
|30.2
| 15
Зона вылета
|Металлист
|22
|4
|7
|11
|24-36
|19
|28.8
| 16
Зона вылета
|Львов
|22
|3
|4
|15
|16-39
|13
|19.7