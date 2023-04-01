Лутон Таун - Мидлсбро 24 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 10226
24 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Мидлсбро, которое состоится 24 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
|Роб Эдвардс
|Майкл Кэррик
История личных встреч
|10.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 22
|2 : 1
|05.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|2 : 1
|02.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|3 : 1
|01.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|1 : 1
|16.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 19
|1 : 0
|15.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|0 : 1
|02.08.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 1
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Бёрнли
|43
|92
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|42
|82
| 3
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|43
|75
| 4
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|43
|74
| 5
Плей-офф за повышение
|Ковентри Сити
|44
|66
| 6
Плей-офф за повышение
|Сандерленд
|44
|65
|7
|Миллуолл
|44
|65
|8
|Блэкберн Роверс
|43
|65
|9
|Вест Бромвич Альбион
|43
|63
|10
|Престон Норт Энд
|44
|63
|11
|Норвич Сити
|44
|62
|12
|Суонси Сити
|44
|62
|13
|Уотфорд
|44
|59
|14
|Бристоль Сити
|44
|56
|15
|Халл Сити
|44
|56
|16
|Сток Сити
|44
|53
|17
|Бирмингем Сити
|44
|53
|18
|Куинз Парк Рейнджерс
|44
|47
|19
|Ротерхэм Юнайтед
|43
|46
|20
|Кардифф Сити
|43
|46
|21
|Хаддерсфилд Таун
|43
|44
| 22
Зона вылета
|Рединг
|44
|43
| 23
Зона вылета
|Блэкпул
|44
|41
| 24
Зона вылета
|Уиган Атлетик
|44
|40