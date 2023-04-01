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Лутон Таун - Мидлсбро 24 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия), вместимость: 10226
24 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур
Лутон Таун
Мидлсбро

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лутон Таун - Мидлсбро, которое состоится 24 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 44-й тур, оно проводится на стадионе: Кенилворт Роуд (Лутон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лутон Таун
Лутон
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
УэльсРоб Эдвардс
АнглияМайкл Кэррик
История личных встреч
10.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Мидлсбро2 : 1Лутон Таун
05.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Мидлсбро2 : 1Лутон Таун
02.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Лутон Таун3 : 1Мидлсбро
01.05.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Лутон Таун1 : 1Мидлсбро
16.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Мидлсбро1 : 0Лутон Таун
15.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Мидлсбро0 : 1Лутон Таун
02.08.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 1 Лутон Таун3 : 3Мидлсбро
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Бёрнли4392
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед4282
3
Плей-офф за повышение
Лутон Таун4375
4
Плей-офф за повышение
Мидлсбро4374
5
Плей-офф за повышение
Ковентри Сити4466
6
Плей-офф за повышение
Сандерленд4465
7 Миллуолл4465
8 Блэкберн Роверс4365
9 Вест Бромвич Альбион4363
10 Престон Норт Энд4463
11 Норвич Сити4462
12 Суонси Сити4462
13 Уотфорд4459
14 Бристоль Сити4456
15 Халл Сити4456
16 Сток Сити4453
17 Бирмингем Сити4453
18 Куинз Парк Рейнджерс4447
19 Ротерхэм Юнайтед4346
20 Кардифф Сити4346
21 Хаддерсфилд Таун4344
22
Зона вылета
Рединг4443
23
Зона вылета
Блэкпул4441
24
Зона вылета
Уиган Атлетик4440

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