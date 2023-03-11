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Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 25 Апреля прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
25 Апреля 2023 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Кристал Пэлас, которое состоится 25 Апреля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кристал Пэлас
Лондон
1ПортугалияврЖозе де Са
22ПортугалиязщНелсон Семеду
15АнглиязщКрэйг Доусон
23АнглиязщМаксимилиан Килман
24ПортугалиязщТоте Антонио Гомеш
35БразилияпзЖоау Гомес
8ПортугалияпзРубен Невеш
27ПортугалияпзМатеус Нунес
21ИспанияпзПабло Сарабия
12БразилиянпМатеус Кунья
11Южная КореянпХван Хи Чан
21АнглияврСэм Джонстон
2АнглиязщДжоэл Уорд
16ДаниязщЙоаким Андерсен
6АнглиязщМарк Гехи
3АнглиязщТайрик Митчелл
10АнглияпзЭберечи Эзе
28МалипзШейк Дукур
15ГанапзДжеффри Шлупп
7ФранцияпзМайкл Олисе
22ФранциянпОдсонн Эдуард
9ГананпДжордан Айю
Главные тренеры
ИспанияХулен Лопетеги
АнглияРой Ходжсон
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал32 23 6 3 77-34 75 78.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити30 22 4 4 78-28 70 77.8
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед31 16 11 4 54-25 59 63.4
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед30 18 5 7 46-37 59 65.6
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур32 16 5 11 58-51 53 55.2
6
Лига конференций
Астон Вилла32 15 6 11 45-41 51 53.1
7 Ливерпуль31 14 8 9 59-38 50 53.8
8 Брайтон энд Хоув Альбион29 14 7 8 54-37 49 56.3
9 Фулхэм31 13 6 12 44-42 45 48.4
10 Брентфорд32 10 14 8 48-43 44 45.8
11 Челси31 10 9 12 30-33 39 41.9
12 Кристал Пэлас32 9 10 13 31-40 37 38.5
13 Вест Хэм Юнайтед31 9 7 15 33-41 34 36.6
14 Вулверхэмптон32 9 7 16 27-44 34 35.4
15 Борнмут32 9 6 17 31-63 33 34.4
16 Лидс Юнайтед32 7 8 17 41-62 29 30.2
17 Лестер Сити32 8 4 20 43-56 28 29.2
18
Зона вылета
Эвертон32 6 10 16 24-46 28 29.2
19
Зона вылета
Ноттингем Форест32 6 9 17 26-59 27 28.1
20
Зона вылета
Саутгемптон32 6 6 20 27-56 24 25.0

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