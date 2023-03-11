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Астон Вилла - Фулхэм 25 Апреля прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
25 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Астон Вилла
Фулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Фулхэм, которое состоится 25 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Фулхэм
Лондон
1АргентинаврЭмилиано Мартинес
18АнглиязщЭшли Янг
4АнглиязщЭзри Конса
5АнглиязщТайрон Мингз
15ИспаниязщАлекс Морено
7ШотландияпзДжон Макгинн
6БразилияпзДуглас Луис
32БельгияпзЛеандер Дендонкер
41АнглияпзДжейкоб Рэмси
10АргентинапзЭмилиано Буэндия
11АнглиянпОлли Уоткинс
17ГерманияврБернд Лено
2НидерландызщКенни Тете
4АнглиязщОлуватосин Адарабиойо
13СШАзщТим Рим
33СШАзщЭнтони Робинсон
6АнглияпзХаррисон Рид
26ПортугалияпзЖоау Пальинья
8УэльспзГарри Уилсон
18БразилияпзАндреас Перейра
20Бразилиянп Виллиан
30БразилиянпКарлос Винисиус
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ПортугалияМарку Силва
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал32 23 6 3 77-34 75 78.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити30 22 4 4 78-28 70 77.8
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед31 16 11 4 54-25 59 63.4
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед30 18 5 7 46-37 59 65.6
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур32 16 5 11 58-51 53 55.2
6
Лига конференций
Астон Вилла32 15 6 11 45-41 51 53.1
7 Ливерпуль31 14 8 9 59-38 50 53.8
8 Брайтон энд Хоув Альбион29 14 7 8 54-37 49 56.3
9 Фулхэм31 13 6 12 44-42 45 48.4
10 Брентфорд32 10 14 8 48-43 44 45.8
11 Челси31 10 9 12 30-33 39 41.9
12 Кристал Пэлас32 9 10 13 31-40 37 38.5
13 Вест Хэм Юнайтед31 9 7 15 33-41 34 36.6
14 Вулверхэмптон32 9 7 16 27-44 34 35.4
15 Борнмут32 9 6 17 31-63 33 34.4
16 Лидс Юнайтед32 7 8 17 41-62 29 30.2
17 Лестер Сити32 8 4 20 43-56 28 29.2
18
Зона вылета
Эвертон32 6 10 16 24-46 28 29.2
19
Зона вылета
Ноттингем Форест32 6 9 17 26-59 27 28.1
20
Зона вылета
Саутгемптон32 6 6 20 27-56 24 25.0

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