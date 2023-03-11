Астон Вилла - Фулхэм 25 Апреля прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
25 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Фулхэм, которое состоится 25 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Фулхэм
Лондон
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|18
|зщ
|Эшли Янг
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|15
|зщ
|Алекс Морено
|7
|пз
|Джон Макгинн
|6
|пз
|Дуглас Луис
|32
|пз
|Леандер Дендонкер
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|10
|пз
|Эмилиано Буэндия
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|17
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|4
|зщ
|Олуватосин Адарабиойо
|13
|зщ
|Тим Рим
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|6
|пз
|Харрисон Рид
|26
|пз
|Жоау Пальинья
|8
|пз
|Гарри Уилсон
|18
|пз
|Андреас Перейра
|20
|нп
|Виллиан
|30
|нп
|Карлос Винисиус
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Марку Силва
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|23
|6
|3
|77-34
|75
|78.1
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|22
|4
|4
|78-28
|70
|77.8
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|16
|11
|4
|54-25
|59
|63.4
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|65.6
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|16
|5
|11
|58-51
|53
|55.2
| 6
Лига конференций
|Астон Вилла
|32
|15
|6
|11
|45-41
|51
|53.1
|7
|Ливерпуль
|31
|14
|8
|9
|59-38
|50
|53.8
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|14
|7
|8
|54-37
|49
|56.3
|9
|Фулхэм
|31
|13
|6
|12
|44-42
|45
|48.4
|10
|Брентфорд
|32
|10
|14
|8
|48-43
|44
|45.8
|11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30-33
|39
|41.9
|12
|Кристал Пэлас
|32
|9
|10
|13
|31-40
|37
|38.5
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|9
|7
|15
|33-41
|34
|36.6
|14
|Вулверхэмптон
|32
|9
|7
|16
|27-44
|34
|35.4
|15
|Борнмут
|32
|9
|6
|17
|31-63
|33
|34.4
|16
|Лидс Юнайтед
|32
|7
|8
|17
|41-62
|29
|30.2
|17
|Лестер Сити
|32
|8
|4
|20
|43-56
|28
|29.2
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|32
|6
|10
|16
|24-46
|28
|29.2
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|32
|6
|9
|17
|26-59
|27
|28.1
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|32
|6
|6
|20
|27-56
|24
|25.0