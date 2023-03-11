22:38 ()
Свернуть список

Лидс Юнайтед - Лестер Сити 25 Апреля прямая трансляция

Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 39460
25 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия);
Лидс Юнайтед
Лестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Лестер Сити, которое состоится 25 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Лестер Сити
Лестер
1ФранцияврИллан Меслье
25ДаниязщРасмус Кристенсен
5ГерманиязщРобин Кох
6ШотландиязщЛиам Купер
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
28СШАпзУэстон Маккенни
8ИспанияпзМарк Рока
10НидерландыпзКрисенсио Саммервилл
7СШАпзБренден Ааронсон
23КолумбиянпЛуис Синистерра
9АнглиянпПатрик Бэмфорд
31ДанияврДаниэль Иверсен
27БельгиязщТимоти Кастань
3БельгиязщВаут Фас
4ТурциязщЧаглар Сёюнджю
16ДаниязщВиктор Кристансен
25НигерияпзОнинье Ндиди
42ФранцияпзБубакари Сумаре
10АнглияпзДжеймс Мэддисон
22АнглияпзКирман Дьюсбери-Холл
7АнглияпзХарви Барнс
14НигериянпКелечи Ихеаначо
Главные тренеры
ИспанияХави Грасия
АвстрияРене Марич
АнглияДин Смит
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал32 23 6 3 77-34 75 78.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити30 22 4 4 78-28 70 77.8
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед31 16 11 4 54-25 59 63.4
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед30 18 5 7 46-37 59 65.6
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур32 16 5 11 58-51 53 55.2
6
Лига конференций
Астон Вилла32 15 6 11 45-41 51 53.1
7 Ливерпуль31 14 8 9 59-38 50 53.8
8 Брайтон энд Хоув Альбион29 14 7 8 54-37 49 56.3
9 Фулхэм31 13 6 12 44-42 45 48.4
10 Брентфорд32 10 14 8 48-43 44 45.8
11 Челси31 10 9 12 30-33 39 41.9
12 Кристал Пэлас32 9 10 13 31-40 37 38.5
13 Вест Хэм Юнайтед31 9 7 15 33-41 34 36.6
14 Вулверхэмптон32 9 7 16 27-44 34 35.4
15 Борнмут32 9 6 17 31-63 33 34.4
16 Лидс Юнайтед32 7 8 17 41-62 29 30.2
17 Лестер Сити32 8 4 20 43-56 28 29.2
18
Зона вылета
Эвертон32 6 10 16 24-46 28 29.2
19
Зона вылета
Ноттингем Форест32 6 9 17 26-59 27 28.1
20
Зона вылета
Саутгемптон32 6 6 20 27-56 24 25.0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close