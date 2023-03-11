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Кадис - Осасуна 25 Апреля прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
25 Апреля 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
Кадис
Осасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Осасуна, которое состоится 25 Апреля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Осасуна
Памплона
1АргентинаврХеремьяс Ледесма
20ИспаниязщИсаак Карселен
23ИспаниязщЛуис Эрнандес
32ИспаниязщВиктор Чуст
22УругвайзщЛуис Эспино
24Испанияпз Феде
4ИспанияпзРубен Алькарас
10ДР КонгонпТео Бонгонда
7ИспаниянпРубен Собрино
16ИспаниянпКристофер Рамос
19ИспаниянпСерхи Гвардиола
25ИспанияврАйтор Фернандес
23ИспаниязщАридане Эрнандес
5ИспаниязщДавид Гарсия
20ИспаниязщМануэль Санчес
7ИспанияпзХон Монкайола
19ИспанияпзПабло Ибаньес
16ИспанияпзМой Гомес
15ИспаниянпРубен Пенья
9АргентинанпЧими Авила
12МарокконпЭз Абде
17ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ИспанияСерхио Гонсалес
ИспанияХагоба Аррасате
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона30 24 4 2 54-9 76 84.4
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид30 20 5 5 63-24 65 72.2
3
Лига чемпионов
Атлетико М30 18 6 6 47-22 60 66.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад30 16 6 8 39-29 54 60.0
5
Лига Европы
Бетис30 14 6 10 39-33 48 53.3
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал30 14 5 11 39-30 47 52.2
7 Атлетик Б30 13 7 10 42-30 46 51.1
8 Осасуна30 11 8 11 28-32 41 45.6
9 Мальорка30 11 7 12 29-31 40 44.4
10 Райо Вальекано30 10 10 10 36-36 40 44.4
11 Жирона30 10 8 12 44-43 38 42.2
12 Севилья30 10 8 12 37-45 38 42.2
13 Сельта30 9 9 12 36-42 36 40.0
14 Вальядолид30 10 5 15 26-48 35 38.9
15 Кадис30 7 11 12 23-42 32 35.6
16 Хетафе30 7 10 13 28-39 31 34.4
17 Альмерия30 8 6 16 36-52 30 33.3
18
Зона вылета
Валенсия30 8 6 16 32-36 30 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол30 6 10 14 35-49 28 31.1
20
Зона вылета
Эльче30 2 7 21 20-61 13 14.4

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