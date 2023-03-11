Кадис - Осасуна 25 Апреля прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
25 Апреля 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Осасуна, которое состоится 25 Апреля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Осасуна
Памплона
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|23
|зщ
|Луис Эрнандес
|32
|зщ
|Виктор Чуст
|22
|зщ
|Луис Эспино
|24
|пз
|Феде
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|10
|нп
|Тео Бонгонда
|7
|нп
|Рубен Собрино
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|19
|нп
|Серхи Гвардиола
|25
|вр
|Айтор Фернандес
|23
|зщ
|Аридане Эрнандес
|5
|зщ
|Давид Гарсия
|20
|зщ
|Мануэль Санчес
|7
|пз
|Хон Монкайола
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|16
|пз
|Мой Гомес
|15
|нп
|Рубен Пенья
|9
|нп
|Чими Авила
|12
|нп
|Эз Абде
|17
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|24
|4
|2
|54-9
|76
|84.4
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|20
|5
|5
|63-24
|65
|72.2
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|18
|6
|6
|47-22
|60
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|30
|16
|6
|8
|39-29
|54
|60.0
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|14
|6
|10
|39-33
|48
|53.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|30
|14
|5
|11
|39-30
|47
|52.2
|7
|Атлетик Б
|30
|13
|7
|10
|42-30
|46
|51.1
|8
|Осасуна
|30
|11
|8
|11
|28-32
|41
|45.6
|9
|Мальорка
|30
|11
|7
|12
|29-31
|40
|44.4
|10
|Райо Вальекано
|30
|10
|10
|10
|36-36
|40
|44.4
|11
|Жирона
|30
|10
|8
|12
|44-43
|38
|42.2
|12
|Севилья
|30
|10
|8
|12
|37-45
|38
|42.2
|13
|Сельта
|30
|9
|9
|12
|36-42
|36
|40.0
|14
|Вальядолид
|30
|10
|5
|15
|26-48
|35
|38.9
|15
|Кадис
|30
|7
|11
|12
|23-42
|32
|35.6
|16
|Хетафе
|30
|7
|10
|13
|28-39
|31
|34.4
|17
|Альмерия
|30
|8
|6
|16
|36-52
|30
|33.3
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|30
|8
|6
|16
|32-36
|30
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|30
|6
|10
|14
|35-49
|28
|31.1
| 20
Зона вылета
|Эльче
|30
|2
|7
|21
|20-61
|13
|14.4