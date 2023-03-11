Бетис - Реал Сосьедад 25 Апреля прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
25 Апреля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Реал Сосьедад, которое состоится 25 Апреля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|13
|вр
|Руй Силва
|16
|зщ
|Херман Песселья
|19
|зщ
|Луис Фелипе
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|14
|пз
|Вильям Карвалью
|28
|пз
|Родри Санчес
|10
|пз
|Серхио Каналес
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|21
|нп
|Айосе Перес
|9
|нп
|Борха Иглесиас
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|12
|зщ
|Айен Муньос
|5
|пз
|Игор Субельдия
|3
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|14
|пз
|Такефуса Кубо
|21
|пз
|Давид Сильва
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|19
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
Текстовая трансляция
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«Чемпионат» собрал десятку звёзд, которые близки к тому, чтобы сменить команду.Материалы по теме «ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Бетис» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|24
|4
|2
|54-9
|76
|84.4
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|20
|5
|5
|63-24
|65
|72.2
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|18
|6
|6
|47-22
|60
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|30
|16
|6
|8
|39-29
|54
|60.0
| 5
Лига Европы
|Бетис
|30
|14
|6
|10
|39-33
|48
|53.3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|30
|14
|5
|11
|39-30
|47
|52.2
|7
|Атлетик Б
|30
|13
|7
|10
|42-30
|46
|51.1
|8
|Осасуна
|30
|11
|8
|11
|28-32
|41
|45.6
|9
|Мальорка
|30
|11
|7
|12
|29-31
|40
|44.4
|10
|Райо Вальекано
|30
|10
|10
|10
|36-36
|40
|44.4
|11
|Жирона
|30
|10
|8
|12
|44-43
|38
|42.2
|12
|Севилья
|30
|10
|8
|12
|37-45
|38
|42.2
|13
|Сельта
|30
|9
|9
|12
|36-42
|36
|40.0
|14
|Вальядолид
|30
|10
|5
|15
|26-48
|35
|38.9
|15
|Кадис
|30
|7
|11
|12
|23-42
|32
|35.6
|16
|Хетафе
|30
|7
|10
|13
|28-39
|31
|34.4
|17
|Альмерия
|30
|8
|6
|16
|36-52
|30
|33.3
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|30
|8
|6
|16
|32-36
|30
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|30
|6
|10
|14
|35-49
|28
|31.1
| 20
Зона вылета
|Эльче
|30
|2
|7
|21
|20-61
|13
|14.4