22:39 ()
Свернуть список

Бетис - Реал Сосьедад 25 Апреля прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
25 Апреля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Бетис
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Реал Сосьедад, которое состоится 25 Апреля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
13ПортугалияврРуй Силва
16АргентиназщХерман Песселья
19ИталиязщЛуис Фелипе
33ИспаниязщХуан Миранда
5АргентинапзГвидо Родригес
14ПортугалияпзВильям Карвалью
28ИспанияпзРодри Санчес
10ИспанияпзСерхио Каналес
24ИспаниянпАйтор Руибаль
21ИспаниянпАйосе Перес
9ИспаниянпБорха Иглесиас
1ИспанияврАлекс Ремиро
6ИспаниязщАриц Элустондо
24ФранциязщРобен Ле Норман
12ИспаниязщАйен Муньос
5ИспанияпзИгор Субельдия
3ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзМикель Мерино
14ЯпонияпзТакефуса Кубо
21ИспанияпзДавид Сильва
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
19НорвегиянпАлександр Сёрлот
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
«Чемпионат» собрал десятку звёзд, которые близки к тому, чтобы сменить команду.Материалы по теме «ПСЖ» нашёл замену Месси? Семь назревающих трансферов этого лета 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Бетис» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона30 24 4 2 54-9 76 84.4
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид30 20 5 5 63-24 65 72.2
3
Лига чемпионов
Атлетико М30 18 6 6 47-22 60 66.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад30 16 6 8 39-29 54 60.0
5
Лига Европы
Бетис30 14 6 10 39-33 48 53.3
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал30 14 5 11 39-30 47 52.2
7 Атлетик Б30 13 7 10 42-30 46 51.1
8 Осасуна30 11 8 11 28-32 41 45.6
9 Мальорка30 11 7 12 29-31 40 44.4
10 Райо Вальекано30 10 10 10 36-36 40 44.4
11 Жирона30 10 8 12 44-43 38 42.2
12 Севилья30 10 8 12 37-45 38 42.2
13 Сельта30 9 9 12 36-42 36 40.0
14 Вальядолид30 10 5 15 26-48 35 38.9
15 Кадис30 7 11 12 23-42 32 35.6
16 Хетафе30 7 10 13 28-39 31 34.4
17 Альмерия30 8 6 16 36-52 30 33.3
18
Зона вылета
Валенсия30 8 6 16 32-36 30 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол30 6 10 14 35-49 28 31.1
20
Зона вылета
Эльче30 2 7 21 20-61 13 14.4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close