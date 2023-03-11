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Ноттингем Форест - Брайтон энд Хоув Альбион 26 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
26 Апреля 2023 года в 21:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Ноттингем Форест
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 26 Апреля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
12Коста-РикаврКейлор Навас
4АнглиязщДжо Уорролл
38Бразилиязщ Фелипе
19ФранциязщМусса Ньякат
7УэльсзщНеко Уильямс
23ШвейцарияпзРемо Фройлер
28Бразилияпз Данило
32БразилияпзРенан Лоди
10АнглияпзМорган Гиббс-Уайт
9НигериянпТайво Авонийи
20УэльснпБреннан Джонсон
23АнглияврДжейсон Стил
5АнглиязщЛьюис Данк
4АнглиязщАдам Уэбстер
30ЭквадорзщПервис Эступиньян
13ГерманияпзПаскаль Гросс
10АргентинапзАлексис Мак Аллистер
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
7АнглияпзСоломон Марч
22ЯпонияпзКаору Митома
20ПарагвайнпХулио Энсисо
21ГерманиянпДениз Ундав
Главные тренеры
УэльсСтивен Купер
ИталияРоберто де Дзерби
ИталияАндреа Мальдера
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал32 23 6 3 77-34 75 78.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити30 22 4 4 78-28 70 77.8
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед31 16 11 4 54-25 59 63.4
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед30 18 5 7 46-37 59 65.6
5
Лига Европы
Астон Вилла33 16 6 11 46-41 54 54.5
6
Лига конференций
Тоттенхэм Хотспур32 16 5 11 58-51 53 55.2
7 Ливерпуль31 14 8 9 59-38 50 53.8
8 Брайтон энд Хоув Альбион29 14 7 8 54-37 49 56.3
9 Фулхэм32 13 6 13 44-43 45 46.9
10 Брентфорд32 10 14 8 48-43 44 45.8
11 Челси31 10 9 12 30-33 39 41.9
12 Кристал Пэлас33 9 10 14 31-42 37 37.4
13 Вулверхэмптон33 10 7 16 29-44 37 37.4
14 Вест Хэм Юнайтед31 9 7 15 33-41 34 36.6
15 Борнмут32 9 6 17 31-63 33 34.4
16 Лидс Юнайтед33 7 9 17 42-63 30 30.3
17 Лестер Сити33 8 5 20 44-57 29 29.3
18
Зона вылета
Эвертон32 6 10 16 24-46 28 29.2
19
Зона вылета
Ноттингем Форест32 6 9 17 26-59 27 28.1
20
Зона вылета
Саутгемптон32 6 6 20 27-56 24 25.0

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