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Вест Хэм Юнайтед - Ливерпуль 26 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
26 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 26 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
1ПольшаврЛукаш Фабианьски
5ЧехиязщВладимир Цоуфал
4ФранциязщКурт Зума
27МароккозщНаиф Агер
3АнглиязщАарон Крессуэлл
28ЧехияпзТомаш Соучек
11БразилияпзЛукас Пакета
41АнглияпзДеклан Райс
20АнглиянпДжаррод Боуэн
9ЯмайканпМайкл Антонио
22АлжирнпМохамед Саид Бенрахма
1БразилияврАлисон Бекер
66АнглиязщТрент Александер-Арнольд
5ФранциязщИбраима Конате
4НидерландызщВирджил ван Дейк
26ШотландиязщЭндрю Робертсон
14АнглияпзДжордан Хендерсон
3Бразилияпз Фабиньо
17АнглияпзКёртис Джонс
11ЕгипетнпМохамед Салах
18НидерландынпКоди Гакпо
20ПортугалиянпДиогу Жота
Главные тренеры
ШотландияДэвид Мойес
ГерманияЮрген Клопп
НидерландыПепейн Лейндерс
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал32 23 6 3 77-34 75 78.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити30 22 4 4 78-28 70 77.8
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед31 16 11 4 54-25 59 63.4
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед30 18 5 7 46-37 59 65.6
5
Лига Европы
Астон Вилла33 16 6 11 46-41 54 54.5
6
Лига конференций
Тоттенхэм Хотспур32 16 5 11 58-51 53 55.2
7 Ливерпуль31 14 8 9 59-38 50 53.8
8 Брайтон энд Хоув Альбион29 14 7 8 54-37 49 56.3
9 Фулхэм32 13 6 13 44-43 45 46.9
10 Брентфорд32 10 14 8 48-43 44 45.8
11 Челси31 10 9 12 30-33 39 41.9
12 Кристал Пэлас33 9 10 14 31-42 37 37.4
13 Вулверхэмптон33 10 7 16 29-44 37 37.4
14 Вест Хэм Юнайтед31 9 7 15 33-41 34 36.6
15 Борнмут32 9 6 17 31-63 33 34.4
16 Лидс Юнайтед33 7 9 17 42-63 30 30.3
17 Лестер Сити33 8 5 20 44-57 29 29.3
18
Зона вылета
Эвертон32 6 10 16 24-46 28 29.2
19
Зона вылета
Ноттингем Форест32 6 9 17 26-59 27 28.1
20
Зона вылета
Саутгемптон32 6 6 20 27-56 24 25.0

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