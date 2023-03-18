04:03 ()
Свернуть список

Хетафе - Альмерия 26 Апреля прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
26 Апреля 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Хетафе
Альмерия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Альмерия, которое состоится 26 Апреля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Альмерия
Альмерия
13ИспанияврДавид Сория
22УругвайзщДамиан Суарес
2Тогозщ Джене
6ПортугалиязщДомингуш Дуарте
15ПарагвайзщОмар Альдерете
21ИспаниязщХуан Иглесиас
20СербияпзНеманья Максимович
5ИспанияпзЛуис Милья
17МарокконпМунир Эль-Хаддади
19ИспаниянпБорха Майораль
10ТурциянпЭнес Унал
13ИспанияврФернандо Мартинес
21Испаниязщ Чуми
2Бразилиязщ Кайки
22СербиязщСрджан Бабич
20ИспаниязщАлекс Сентельес
23ПортугалияпзСаму Кошта
3ИспанияпзГонсало Мелеро
5АргентинапзЛукас Робертоне
16КолумбияпзЛуис Суарес
12БразилиянпЛео Баптистау
10ИспаниянпАдриан Эмбарба
Главные тренеры
ИспанияКике Санчес Флорес
ИспанияХоан Руби
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона30 24 4 2 54-9 76 84.4
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид31 20 5 6 65-28 65 69.9
3
Лига чемпионов
Атлетико М30 18 6 6 47-22 60 66.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад31 16 7 8 39-29 55 59.1
5
Лига Европы
Бетис31 14 7 10 39-33 49 52.7
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал30 14 5 11 39-30 47 52.2
7 Атлетик Б30 13 7 10 42-30 46 51.1
8 Осасуна31 12 8 11 29-32 44 47.3
9 Жирона31 11 8 12 48-45 41 44.1
10 Мальорка30 11 7 12 29-31 40 44.4
11 Райо Вальекано30 10 10 10 36-36 40 44.4
12 Севилья30 10 8 12 37-45 38 42.2
13 Сельта30 9 9 12 36-42 36 40.0
14 Вальядолид30 10 5 15 26-48 35 38.9
15 Кадис31 7 11 13 23-43 32 34.4
16 Хетафе30 7 10 13 28-39 31 34.4
17 Альмерия30 8 6 16 36-52 30 33.3
18
Зона вылета
Валенсия30 8 6 16 32-36 30 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол30 6 10 14 35-49 28 31.1
20
Зона вылета
Эльче30 2 7 21 20-61 13 14.4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close