Челси - Брентфорд 26 Апреля прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
26 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Брентфорд, которое состоится 26 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Кепа Аррисабалага
|28
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|33
|зщ
|Уэсли Фофана
|6
|зщ
|Тьяго Силва
|21
|зщ
|Бен Чилуэлл
|7
|пз
|Н'Голо Канте
|5
|пз
|Энцо Фернандес
|8
|пз
|Матео Ковачич
|29
|пз
|Кай Хаверц
|17
|нп
|Рахим Стерлинг
|11
|нп
|Жоау Феликс
|1
|вр
|Дэвид Райа
|30
|зщ
|Мадс Расмуссен
|16
|зщ
|Бен Ми
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|2
|зщ
|Аарон Хики
|3
|зщ
|Рико Генри
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|15
|пз
|Фрэнк Ониика
|24
|пз
|Миккель Дамсгор
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|17
|нп
|Айван Тони
Главные тренеры
|Фрэнк Лэмпард (и.о.)
|Арно Михельс
|Томас Франк
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|32
|23
|6
|3
|77-34
|75
|78.1
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|30
|22
|4
|4
|78-28
|70
|77.8
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|16
|11
|4
|54-25
|59
|63.4
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|65.6
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|33
|16
|6
|11
|46-41
|54
|54.5
| 6
Лига конференций
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|16
|5
|11
|58-51
|53
|55.2
|7
|Ливерпуль
|31
|14
|8
|9
|59-38
|50
|53.8
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|14
|7
|8
|54-37
|49
|56.3
|9
|Фулхэм
|32
|13
|6
|13
|44-43
|45
|46.9
|10
|Брентфорд
|32
|10
|14
|8
|48-43
|44
|45.8
|11
|Челси
|31
|10
|9
|12
|30-33
|39
|41.9
|12
|Кристал Пэлас
|33
|9
|10
|14
|31-42
|37
|37.4
|13
|Вулверхэмптон
|33
|10
|7
|16
|29-44
|37
|37.4
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|9
|7
|15
|33-41
|34
|36.6
|15
|Борнмут
|32
|9
|6
|17
|31-63
|33
|34.4
|16
|Лидс Юнайтед
|33
|7
|9
|17
|42-63
|30
|30.3
|17
|Лестер Сити
|33
|8
|5
|20
|44-57
|29
|29.3
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|32
|6
|10
|16
|24-46
|28
|29.2
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|32
|6
|9
|17
|26-59
|27
|28.1
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|32
|6
|6
|20
|27-56
|24
|25.0