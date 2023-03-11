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Челси - Брентфорд 26 Апреля прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
26 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Челси
Брентфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Брентфорд, которое состоится 26 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Брентфорд
Лондон
1ИспанияврКепа Аррисабалага
28ИспаниязщСесар Аспиликуэта
33ФранциязщУэсли Фофана
6БразилиязщТьяго Силва
21АнглиязщБен Чилуэлл
7ФранцияпзН'Голо Канте
5АргентинапзЭнцо Фернандес
8ХорватияпзМатео Ковачич
29ГерманияпзКай Хаверц
17АнглиянпРахим Стерлинг
11ПортугалиянпЖоау Феликс
1ИспанияврДэвид Райа
30ДаниязщМадс Расмуссен
16АнглиязщБен Ми
5ЯмайказщИтан Пиннок
2ШотландиязщАарон Хики
3АнглиязщРико Генри
8ДанияпзМатиас Йенсен
15НигерияпзФрэнк Ониика
24ДанияпзМиккель Дамсгор
19КамерунпзБрайан Мбемо
17АнглиянпАйван Тони
Главные тренеры
АнглияФрэнк Лэмпард (и.о.)
ГерманияАрно Михельс
ДанияТомас Франк
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал32 23 6 3 77-34 75 78.1
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити30 22 4 4 78-28 70 77.8
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед31 16 11 4 54-25 59 63.4
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед30 18 5 7 46-37 59 65.6
5
Лига Европы
Астон Вилла33 16 6 11 46-41 54 54.5
6
Лига конференций
Тоттенхэм Хотспур32 16 5 11 58-51 53 55.2
7 Ливерпуль31 14 8 9 59-38 50 53.8
8 Брайтон энд Хоув Альбион29 14 7 8 54-37 49 56.3
9 Фулхэм32 13 6 13 44-43 45 46.9
10 Брентфорд32 10 14 8 48-43 44 45.8
11 Челси31 10 9 12 30-33 39 41.9
12 Кристал Пэлас33 9 10 14 31-42 37 37.4
13 Вулверхэмптон33 10 7 16 29-44 37 37.4
14 Вест Хэм Юнайтед31 9 7 15 33-41 34 36.6
15 Борнмут32 9 6 17 31-63 33 34.4
16 Лидс Юнайтед33 7 9 17 42-63 30 30.3
17 Лестер Сити33 8 5 20 44-57 29 29.3
18
Зона вылета
Эвертон32 6 10 16 24-46 28 29.2
19
Зона вылета
Ноттингем Форест32 6 9 17 26-59 27 28.1
20
Зона вылета
Саутгемптон32 6 6 20 27-56 24 25.0

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