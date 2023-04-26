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Сельта - Эльче 26 Апреля прямая трансляция

Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
26 Апреля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания);
Сельта
Эльче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Эльче, которое состоится 26 Апреля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Эльче
Эльче
13ИспанияврИван Вильяр
2ИспаниязщУго Мальо
4ИспаниязщУнай Нуньес
30ИспанияпзHugo Álvarez Antúnez
17ИспанияпзХавьер Галан
11АргентинапзФранко Серви
24ИспанияпзГабриэль Вейга
8ИспанияпзФран Бельтран
23СШАпзЛукас де ла Торре
10ИспаниянпЯго Аспас
22ШвейцариянпХарис Сеферович
13Испаниявр Эдгар Бадия
3ЧилизщЭнсо Роко
5ИспаниязщГонсало Верду
23ИспаниязщКарлос Клерк
21ИспанияпзОмар Маскарель
8ИспанияпзХосе Гутьеррес
20ИспанияпзХерард Гумбау
16ИспанияпзФидель Чавес
11Испаниянп Тете
10ИспаниянпПере Милья
9АргентинанпЛукас Бое
Главные тренеры
ПортугалияКарлуш Карвальял
АргентинаСебастьян Беккасесе
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона30 24 4 2 54-9 76 84.4
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид31 20 5 6 65-28 65 69.9
3
Лига чемпионов
Атлетико М30 18 6 6 47-22 60 66.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад31 16 7 8 39-29 55 59.1
5
Лига Европы
Бетис31 14 7 10 39-33 49 52.7
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал30 14 5 11 39-30 47 52.2
7 Атлетик Б30 13 7 10 42-30 46 51.1
8 Осасуна31 12 8 11 29-32 44 47.3
9 Жирона31 11 8 12 48-45 41 44.1
10 Мальорка30 11 7 12 29-31 40 44.4
11 Райо Вальекано30 10 10 10 36-36 40 44.4
12 Севилья30 10 8 12 37-45 38 42.2
13 Сельта30 9 9 12 36-42 36 40.0
14 Вальядолид30 10 5 15 26-48 35 38.9
15 Кадис31 7 11 13 23-43 32 34.4
16 Хетафе30 7 10 13 28-39 31 34.4
17 Альмерия30 8 6 16 36-52 30 33.3
18
Зона вылета
Валенсия30 8 6 16 32-36 30 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол30 6 10 14 35-49 28 31.1
20
Зона вылета
Эльче30 2 7 21 20-61 13 14.4

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