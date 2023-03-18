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Атлетико - Мальорка 26 Апреля прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
26 Апреля 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Атлетико М
Мальорка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Мальорка, которое состоится 26 Апреля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
13СловенияврЯн Облак
2УругвайзщХосе Хименес
22ИспаниязщМарио Эрмосо
16АргентиназщНауэль Молина
20БельгияпзАксель Витсель
24ИспанияпзПабло Барриос
5АргентинапзРодриго Де Пауль
11ФранцияпзТома Лемар
21БельгияпзЯнник Карраско
8ФранциянпАнтуан Гризманн
19ИспаниянпАльваро Мората
1СербияврПредраг Райкович
15ИспаниязщПабло Маффео
24СловакиязщМартин Вальент
5Босния и ГерцеговиназщДеннис Хаджикадунич
6ИспаниязщХосе Копете
18ИспаниязщХауме Коста
11ИспанияпзМану Морланес
12ГанапзИддрису Баба
14ИспанияпзДани Родригес
19Южная КореяпзЛи Кан Ин
7КосовонпВедат Мурики
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияТони Амор
МексикаХавьер Агирре
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона30 24 4 2 54-9 76 84.4
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид31 20 5 6 65-28 65 69.9
3
Лига чемпионов
Атлетико М30 18 6 6 47-22 60 66.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад31 16 7 8 39-29 55 59.1
5
Лига Европы
Бетис31 14 7 10 39-33 49 52.7
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал30 14 5 11 39-30 47 52.2
7 Атлетик Б30 13 7 10 42-30 46 51.1
8 Осасуна31 12 8 11 29-32 44 47.3
9 Жирона31 11 8 12 48-45 41 44.1
10 Мальорка30 11 7 12 29-31 40 44.4
11 Райо Вальекано30 10 10 10 36-36 40 44.4
12 Севилья30 10 8 12 37-45 38 42.2
13 Сельта30 9 9 12 36-42 36 40.0
14 Вальядолид30 10 5 15 26-48 35 38.9
15 Кадис31 7 11 13 23-43 32 34.4
16 Хетафе30 7 10 13 28-39 31 34.4
17 Альмерия30 8 6 16 36-52 30 33.3
18
Зона вылета
Валенсия30 8 6 16 32-36 30 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол30 6 10 14 35-49 28 31.1
20
Зона вылета
Эльче30 2 7 21 20-61 13 14.4

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