Атлетико - Мальорка 26 Апреля прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
26 Апреля 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Мальорка, которое состоится 26 Апреля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
|13
|вр
|Ян Облак
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|16
|зщ
|Науэль Молина
|20
|пз
|Аксель Витсель
|24
|пз
|Пабло Барриос
|5
|пз
|Родриго Де Пауль
|11
|пз
|Тома Лемар
|21
|пз
|Янник Карраско
|8
|нп
|Антуан Гризманн
|19
|нп
|Альваро Мората
|1
|вр
|Предраг Райкович
|15
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|5
|зщ
|Деннис Хаджикадунич
|6
|зщ
|Хосе Копете
|18
|зщ
|Хауме Коста
|11
|пз
|Ману Морланес
|12
|пз
|Иддрису Баба
|14
|пз
|Дани Родригес
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|7
|нп
|Ведат Мурики
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Тони Амор
|Хавьер Агирре
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|24
|4
|2
|54-9
|76
|84.4
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|20
|5
|6
|65-28
|65
|69.9
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|18
|6
|6
|47-22
|60
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|31
|16
|7
|8
|39-29
|55
|59.1
| 5
Лига Европы
|Бетис
|31
|14
|7
|10
|39-33
|49
|52.7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|30
|14
|5
|11
|39-30
|47
|52.2
|7
|Атлетик Б
|30
|13
|7
|10
|42-30
|46
|51.1
|8
|Осасуна
|31
|12
|8
|11
|29-32
|44
|47.3
|9
|Жирона
|31
|11
|8
|12
|48-45
|41
|44.1
|10
|Мальорка
|30
|11
|7
|12
|29-31
|40
|44.4
|11
|Райо Вальекано
|30
|10
|10
|10
|36-36
|40
|44.4
|12
|Севилья
|30
|10
|8
|12
|37-45
|38
|42.2
|13
|Сельта
|30
|9
|9
|12
|36-42
|36
|40.0
|14
|Вальядолид
|30
|10
|5
|15
|26-48
|35
|38.9
|15
|Кадис
|31
|7
|11
|13
|23-43
|32
|34.4
|16
|Хетафе
|30
|7
|10
|13
|28-39
|31
|34.4
|17
|Альмерия
|30
|8
|6
|16
|36-52
|30
|33.3
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|30
|8
|6
|16
|32-36
|30
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|30
|6
|10
|14
|35-49
|28
|31.1
| 20
Зона вылета
|Эльче
|30
|2
|7
|21
|20-61
|13
|14.4