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Райо Вальекано - Барселона 26 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
26 Апреля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Райо Вальекано
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Барселона, которое состоится 26 Апреля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Барселона
Барселона
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
19ФранциязщФлорьян Лежён
5ИспаниязщАлехандро Катена
3ИспаниязщФрансиско Гарсия
23ИспанияпзОскар Мартин
21СенегалпзПате Сисс
7ИспанияпзИси Паласон
18ИспанияпзАльваро Гарсия
8АргентинанпОскар Трехо
34ИспаниянпСерхио Камельо
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
23ФранциязщЖюль Кунде
4УругвайзщРональд Араухо
24ИспаниязщЭрик Гарсия
28ИспаниязщАлекс Бальде
8Испанияпз Педри
21НидерландыпзФренки де Йонг
30Испанияпз Гави
22Бразилиянп Рафинья
9ПольшанпРоберт Левандовски
11ИспаниянпФерран Торрес
Главные тренеры
ИспанияАндони Ираола
ИспанияХавьер Эрнандес
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Левандовски по-прежнему лидирует в списке бомбардиров, но его результативность заметно снизилась.Материалы по теме «Игра Левандовского вызывает тревогу». У поляка проблемы с голами в Примере после ЧМ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Райо Вальекано» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона30 24 4 2 54-9 76 84.4
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид31 20 5 6 65-28 65 69.9
3
Лига чемпионов
Атлетико М30 18 6 6 47-22 60 66.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад31 16 7 8 39-29 55 59.1
5
Лига Европы
Бетис31 14 7 10 39-33 49 52.7
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал30 14 5 11 39-30 47 52.2
7 Атлетик Б30 13 7 10 42-30 46 51.1
8 Осасуна31 12 8 11 29-32 44 47.3
9 Жирона31 11 8 12 48-45 41 44.1
10 Мальорка30 11 7 12 29-31 40 44.4
11 Райо Вальекано30 10 10 10 36-36 40 44.4
12 Севилья30 10 8 12 37-45 38 42.2
13 Сельта30 9 9 12 36-42 36 40.0
14 Вальядолид30 10 5 15 26-48 35 38.9
15 Кадис31 7 11 13 23-43 32 34.4
16 Хетафе30 7 10 13 28-39 31 34.4
17 Альмерия30 8 6 16 36-52 30 33.3
18
Зона вылета
Валенсия30 8 6 16 32-36 30 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол30 6 10 14 35-49 28 31.1
20
Зона вылета
Эльче30 2 7 21 20-61 13 14.4

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