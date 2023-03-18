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Эвертон - Ньюкасл Юнайтед 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
27 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия);
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 27 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1АнглияврДжордан Пикфорд
22АнглиязщБен Годфри
5АнглиязщМайкл Кин
2АнглиязщДжеймс Тарковски
19УкраиназщВиталий Миколенко
37АнглияпзДжеймс Гарнер
27СенегалпзИдрисса Гейе
16МалипзАбдулайе Дукуре
7АнглияпзДуайт Макнил
17НигериянпАлекс Айуоби
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
22АнглияврНик Поуп
2АнглиязщКиран Триппьер
6АнглиязщДжамал Ласселлс
4НидерландызщСвен Ботман
33АнглиязщДэниел Бёрн
36АнглияпзШон Лонгстафф
39БразилияпзБруно Гимарайнс
28АнглияпзДжозеф Уиллок
23АнглияпзДжейкоб Мёрфи
14ШвециянпАлександер Исак
7Бразилиянп Жоэлинтон
Главные тренеры
АнглияШон Дайч
АнглияЭдди Хау
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал33 23 6 4 78-38 75 75.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити31 23 4 4 82-29 73 78.5
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед31 16 11 4 54-25 59 63.4
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед30 18 5 7 46-37 59 65.6
5
Лига Европы
Астон Вилла33 16 6 11 46-41 54 54.5
6
Лига конференций
Ливерпуль32 15 8 9 61-39 53 55.2
7 Тоттенхэм Хотспур32 16 5 11 58-51 53 55.2
8 Брайтон энд Хоув Альбион30 14 7 9 55-40 49 54.4
9 Брентфорд33 11 14 8 50-43 47 47.5
10 Фулхэм32 13 6 13 44-43 45 46.9
11 Челси32 10 9 13 30-35 39 40.6
12 Кристал Пэлас33 9 10 14 31-42 37 37.4
13 Вулверхэмптон33 10 7 16 29-44 37 37.4
14 Вест Хэм Юнайтед32 9 7 16 34-43 34 35.4
15 Борнмут32 9 6 17 31-63 33 34.4
16 Лидс Юнайтед33 7 9 17 42-63 30 30.3
17 Ноттингем Форест33 7 9 17 29-60 30 30.3
18
Зона вылета
Лестер Сити33 8 5 20 44-57 29 29.3
19
Зона вылета
Эвертон32 6 10 16 24-46 28 29.2
20
Зона вылета
Саутгемптон32 6 6 20 27-56 24 25.0

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