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Саутгемптон - Борнмут 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
27 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Саутгемптон
Борнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Борнмут, которое состоится 27 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Борнмут
Борнмут
31ИрландияврГэвин Базуну
2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
6ХорватиязщДуе Чалета-Цар
37ГерманиязщАрмель Белла-Котчап
15ФранциязщРомен Перро
8АнглияпзДжеймс Уорд-Праус
45БельгияпзРомео Лавиа
24НорвегияпзМохамед Эльюнусси
26АргентинапзКарлос Алькарас
32АнглиянпТео Уолкотт
12НигериянпПол Онуачу
13Бразилиявр Нето
6УэльсзщКрис Мефам
25АргентиназщМаркос Сенеси
5АнглиязщЛлойд Келли
15АнглиязщАдам Смит
18УругвайзщМатиас Винья
8КолумбияпзХефферсон Лерма
14АнглияпзДжозеф Ротуэлл
10ШотландияпзРайан Кристи
29ДанияпзФилип Биллинг
9АнглиянпДоминик Соланке
Главные тренеры
ИспанияРубен Селльес
ВеликобританияГари О'Нил
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал33 23 6 4 78-38 75 75.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити31 23 4 4 82-29 73 78.5
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед31 16 11 4 54-25 59 63.4
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед30 18 5 7 46-37 59 65.6
5
Лига Европы
Астон Вилла33 16 6 11 46-41 54 54.5
6
Лига конференций
Ливерпуль32 15 8 9 61-39 53 55.2
7 Тоттенхэм Хотспур32 16 5 11 58-51 53 55.2
8 Брайтон энд Хоув Альбион30 14 7 9 55-40 49 54.4
9 Брентфорд33 11 14 8 50-43 47 47.5
10 Фулхэм32 13 6 13 44-43 45 46.9
11 Челси32 10 9 13 30-35 39 40.6
12 Кристал Пэлас33 9 10 14 31-42 37 37.4
13 Вулверхэмптон33 10 7 16 29-44 37 37.4
14 Вест Хэм Юнайтед32 9 7 16 34-43 34 35.4
15 Борнмут32 9 6 17 31-63 33 34.4
16 Лидс Юнайтед33 7 9 17 42-63 30 30.3
17 Ноттингем Форест33 7 9 17 29-60 30 30.3
18
Зона вылета
Лестер Сити33 8 5 20 44-57 29 29.3
19
Зона вылета
Эвертон32 6 10 16 24-46 28 29.2
20
Зона вылета
Саутгемптон32 6 6 20 27-56 24 25.0

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