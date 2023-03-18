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Валенсия - Вальядолид 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
27 Апреля 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
Валенсия
Вальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Вальядолид, которое состоится 27 Апреля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Вальядолид
Вальядолид
25ГрузияврГеоргий Мамардашвили
20ГваделупазщДимитри Фулкье
5БразилиязщГабриэл Паулиста
12ГвинеязщМуктар Дьякаби
15ТурциязщДженк Озкачар
14ИспаниязщХосе Луис Гайя
18ПортугалияпзАндре Алмейда
17ИспанияпзНико Гонсалес
4СШАпзЮнус Муса
7УругвайнпЭдинсон Кавани
16БразилиянпСамуэл Лино
1ИспанияврХорди Масип
27ИспаниязщИван Фреснеда
15МароккозщДжавад Эль-Ямик
18ИспаниязщСерхио Эскудеро
20КамерунзщМартин Онгла
24ИспанияпзХоакин Фернандес
4ИспанияпзКике Перес
11ЭквадорпзГонсало Плата
8Испанияпз Мончу
9МароккопзСелим Амалла
25КанаданпКайл Ларин
Главные тренеры
ИспанияРубен Бараха
ИспанияХосе Пачета
УругвайПауло Пессолано
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона31 24 4 3 55-11 76 81.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид31 20 5 6 65-28 65 69.9
3
Лига чемпионов
Атлетико М31 19 6 6 50-23 63 67.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад31 16 7 8 39-29 55 59.1
5
Лига Европы
Бетис31 14 7 10 39-33 49 52.7
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал30 14 5 11 39-30 47 52.2
7 Атлетик Б30 13 7 10 42-30 46 51.1
8 Осасуна31 12 8 11 29-32 44 47.3
9 Райо Вальекано31 11 10 10 38-37 43 46.2
10 Жирона31 11 8 12 48-45 41 44.1
11 Мальорка31 11 7 13 30-34 40 43.0
12 Сельта31 10 9 12 37-42 39 41.9
13 Севилья30 10 8 12 37-45 38 42.2
14 Вальядолид30 10 5 15 26-48 35 38.9
15 Альмерия31 9 6 16 38-53 33 35.5
16 Кадис31 7 11 13 23-43 32 34.4
17 Хетафе31 7 10 14 29-41 31 33.3
18
Зона вылета
Валенсия30 8 6 16 32-36 30 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол30 6 10 14 35-49 28 31.1
20
Зона вылета
Эльче31 2 7 22 20-62 13 14.0

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