Валенсия - Вальядолид 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
27 Апреля 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Вальядолид, которое состоится 27 Апреля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Вальядолид
Вальядолид
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|5
|зщ
|Габриэл Паулиста
|12
|зщ
|Муктар Дьякаби
|15
|зщ
|Дженк Озкачар
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|18
|пз
|Андре Алмейда
|17
|пз
|Нико Гонсалес
|4
|пз
|Юнус Муса
|7
|нп
|Эдинсон Кавани
|16
|нп
|Самуэл Лино
|1
|вр
|Хорди Масип
|27
|зщ
|Иван Фреснеда
|15
|зщ
|Джавад Эль-Ямик
|18
|зщ
|Серхио Эскудеро
|20
|зщ
|Мартин Онгла
|24
|пз
|Хоакин Фернандес
|4
|пз
|Кике Перес
|11
|пз
|Гонсало Плата
|8
|пз
|Мончу
|9
|пз
|Селим Амалла
|25
|нп
|Кайл Ларин
Главные тренеры
|Рубен Бараха
|Хосе Пачета
|Пауло Пессолано
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|24
|4
|3
|55-11
|76
|81.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|20
|5
|6
|65-28
|65
|69.9
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|19
|6
|6
|50-23
|63
|67.7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|31
|16
|7
|8
|39-29
|55
|59.1
| 5
Лига Европы
|Бетис
|31
|14
|7
|10
|39-33
|49
|52.7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|30
|14
|5
|11
|39-30
|47
|52.2
|7
|Атлетик Б
|30
|13
|7
|10
|42-30
|46
|51.1
|8
|Осасуна
|31
|12
|8
|11
|29-32
|44
|47.3
|9
|Райо Вальекано
|31
|11
|10
|10
|38-37
|43
|46.2
|10
|Жирона
|31
|11
|8
|12
|48-45
|41
|44.1
|11
|Мальорка
|31
|11
|7
|13
|30-34
|40
|43.0
|12
|Сельта
|31
|10
|9
|12
|37-42
|39
|41.9
|13
|Севилья
|30
|10
|8
|12
|37-45
|38
|42.2
|14
|Вальядолид
|30
|10
|5
|15
|26-48
|35
|38.9
|15
|Альмерия
|31
|9
|6
|16
|38-53
|33
|35.5
|16
|Кадис
|31
|7
|11
|13
|23-43
|32
|34.4
|17
|Хетафе
|31
|7
|10
|14
|29-41
|31
|33.3
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|30
|8
|6
|16
|32-36
|30
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|30
|6
|10
|14
|35-49
|28
|31.1
| 20
Зона вылета
|Эльче
|31
|2
|7
|22
|20-62
|13
|14.0