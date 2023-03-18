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Вильярреал - Эспаньол 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
27 Апреля 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Вильярреал
Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Эспаньол, которое состоится 27 Апреля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Эспаньол
Барселона
1ИспанияврПепе Рейна
8АргентиназщХуан Фойт
23АлжирзщАйсса Манди
4ИспаниязщПау Торрес
18ИспаниязщАльберто Морено
6ФранцияпзЭтьен Капу
10ИспанияпзДани Парехо
16ИспанияпзАлекс Баэна
17АргентинапзДжовани Ло Чельсо
11НигериянпСаму Чуквезе
15СенегалнпНиколас Джексон
13ИспанияврФернандо Пачеко
2ИспаниязщОскар Хиль
23МексиказщСесар Монтес
24ИспаниязщСерхи Гомес
4УругвайзщЛеандро Кабрера
3ИспаниязщАдрия Педроса
12БразилияпзВинисиус Соуза
10ИспанияпзСерхи Дардер
21ИспаниянпНиколас Рибаудо
9Испаниянп Хоселу
17ДаниянпМартин Брейтуэйт
Главные тренеры
ИспанияЭнрике Сетьен
ИспанияДиего Пенас Мартинес
ИспанияЛуис Гарсия
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона31 24 4 3 55-11 76 81.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид31 20 5 6 65-28 65 69.9
3
Лига чемпионов
Атлетико М31 19 6 6 50-23 63 67.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад31 16 7 8 39-29 55 59.1
5
Лига Европы
Бетис31 14 7 10 39-33 49 52.7
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал30 14 5 11 39-30 47 52.2
7 Атлетик Б30 13 7 10 42-30 46 51.1
8 Осасуна31 12 8 11 29-32 44 47.3
9 Райо Вальекано31 11 10 10 38-37 43 46.2
10 Жирона31 11 8 12 48-45 41 44.1
11 Мальорка31 11 7 13 30-34 40 43.0
12 Сельта31 10 9 12 37-42 39 41.9
13 Севилья30 10 8 12 37-45 38 42.2
14 Вальядолид30 10 5 15 26-48 35 38.9
15 Альмерия31 9 6 16 38-53 33 35.5
16 Кадис31 7 11 13 23-43 32 34.4
17 Хетафе31 7 10 14 29-41 31 33.3
18
Зона вылета
Валенсия30 8 6 16 32-36 30 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол30 6 10 14 35-49 28 31.1
20
Зона вылета
Эльче31 2 7 22 20-62 13 14.0

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