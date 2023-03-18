Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
27 Апреля 2023 года в 22:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед, которое состоится 27 Апреля 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|20
|вр
|Фрейзер Форстер
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|34
|зщ
|Клеман Лангле
|23
|зщ
|Педро Порро
|33
|зщ
|Бен Дэвис
|4
|пз
|Оливер Скипп
|5
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|9
|нп
|Ришарлисон
|10
|нп
|Гарри Кейн
|7
|нп
|Сон Хын Мин
|1
|вр
|Давид де Хеа
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|23
|зщ
|Люк Шоу
|20
|зщ
|Диогу Дало
|18
|пз
|Каземиро
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|21
|пз
|Антони
|15
|пз
|Марсель Забитцер
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|9
|нп
|Антони Марсьяль
Главные тренеры
|Кристиан Стеллини
|Эрик тен Хаг
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Неманья Видич рассказал, как чуть не перешёл в «Ливерпуль», а также вспомнил игру против Месси.Материалы по теме «Я пришёл из «Спартака» – меня никто не знал». Видич неожиданно дал интервью легенде «МЮ» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|33
|23
|6
|4
|78-38
|75
|75.8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|31
|23
|4
|4
|82-29
|73
|78.5
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|16
|11
|4
|54-25
|59
|63.4
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|65.6
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|33
|16
|6
|11
|46-41
|54
|54.5
| 6
Лига конференций
|Ливерпуль
|32
|15
|8
|9
|61-39
|53
|55.2
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|32
|16
|5
|11
|58-51
|53
|55.2
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|14
|7
|9
|55-40
|49
|54.4
|9
|Брентфорд
|33
|11
|14
|8
|50-43
|47
|47.5
|10
|Фулхэм
|32
|13
|6
|13
|44-43
|45
|46.9
|11
|Челси
|32
|10
|9
|13
|30-35
|39
|40.6
|12
|Кристал Пэлас
|33
|9
|10
|14
|31-42
|37
|37.4
|13
|Вулверхэмптон
|33
|10
|7
|16
|29-44
|37
|37.4
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|9
|7
|16
|34-43
|34
|35.4
|15
|Борнмут
|32
|9
|6
|17
|31-63
|33
|34.4
|16
|Лидс Юнайтед
|33
|7
|9
|17
|42-63
|30
|30.3
|17
|Ноттингем Форест
|33
|7
|9
|17
|29-60
|30
|30.3
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|33
|8
|5
|20
|44-57
|29
|29.3
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|32
|6
|10
|16
|24-46
|28
|29.2
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|32
|6
|6
|20
|27-56
|24
|25.0