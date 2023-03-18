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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
27 Апреля 2023 года в 22:15 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 33-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед, которое состоится 27 Апреля 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
20АнглияврФрейзер Форстер
17АргентиназщКристиан Ромеро
15АнглиязщЭрик Дайер
34ФранциязщКлеман Лангле
23ИспаниязщПедро Порро
33УэльсзщБен Дэвис
4АнглияпзОливер Скипп
5ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
9Бразилиянп Ришарлисон
10АнглиянпГарри Кейн
7Южная КореянпСон Хын Мин
1ИспанияврДавид де Хеа
29АнглиязщАарон Ван-Биссака
2ШвециязщВиктор Линделёф
23АнглиязщЛюк Шоу
20ПортугалиязщДиогу Дало
18Бразилияпз Каземиро
14ДанияпзКристиан Эриксен
21Бразилияпз Антони
15АвстрияпзМарсель Забитцер
10АнглиянпМаркус Рашфорд
9ФранциянпАнтони Марсьяль
Главные тренеры
ИталияКристиан Стеллини
НидерландыЭрик тен Хаг
История личных встреч
Текстовая трансляция
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Неманья Видич рассказал, как чуть не перешёл в «Ливерпуль», а также вспомнил игру против Месси.Материалы по теме «Я пришёл из «Спартака» – меня никто не знал». Видич неожиданно дал интервью легенде «МЮ» 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал33 23 6 4 78-38 75 75.8
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити31 23 4 4 82-29 73 78.5
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед31 16 11 4 54-25 59 63.4
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед30 18 5 7 46-37 59 65.6
5
Лига Европы
Астон Вилла33 16 6 11 46-41 54 54.5
6
Лига конференций
Ливерпуль32 15 8 9 61-39 53 55.2
7 Тоттенхэм Хотспур32 16 5 11 58-51 53 55.2
8 Брайтон энд Хоув Альбион30 14 7 9 55-40 49 54.4
9 Брентфорд33 11 14 8 50-43 47 47.5
10 Фулхэм32 13 6 13 44-43 45 46.9
11 Челси32 10 9 13 30-35 39 40.6
12 Кристал Пэлас33 9 10 14 31-42 37 37.4
13 Вулверхэмптон33 10 7 16 29-44 37 37.4
14 Вест Хэм Юнайтед32 9 7 16 34-43 34 35.4
15 Борнмут32 9 6 17 31-63 33 34.4
16 Лидс Юнайтед33 7 9 17 42-63 30 30.3
17 Ноттингем Форест33 7 9 17 29-60 30 30.3
18
Зона вылета
Лестер Сити33 8 5 20 44-57 29 29.3
19
Зона вылета
Эвертон32 6 10 16 24-46 28 29.2
20
Зона вылета
Саутгемптон32 6 6 20 27-56 24 25.0

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