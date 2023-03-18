Атлетик - Севилья 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
27 Апреля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик - Севилья, которое состоится 27 Апреля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Унай Симон
|18
|зщ
|Оскар де Маркос
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|3
|зщ
|Дани Вивиан
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|14
|пз
|Дани Гарсия
|23
|пз
|Андер Эррера
|8
|пз
|Ойан Сансет
|9
|нп
|Иньяки Уильямс
|11
|нп
|Нико Уильямс
|12
|нп
|Горка Гурусета
|1
|вр
|Марко Дмитрович
|16
|зщ
|Хесус Навас
|22
|зщ
|Луак Баде
|19
|зщ
|Маркос Акунья
|6
|пз
|Неманья Гудель
|18
|пз
|Пап Гуй
|20
|пз
|Фернандо
|10
|пз
|Иван Ракитич
|17
|пз
|Эрик Ламела
|5
|нп
|Лукас Окампос
|15
|нп
|Юссеф Эн-Несири
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Хосе Луис Мендилибар
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«Севилья» проваливается в чемпионате Испании, но снова рвется к титулу в ЛЕ.Материалы по теме «Севилья» выкинула «МЮ» из Лиги Европы. Кошмарные ошибки де Хеа и Магуайра! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Атлетик» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|24
|4
|3
|55-11
|76
|81.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|20
|5
|6
|65-28
|65
|69.9
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|19
|6
|6
|50-23
|63
|67.7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|31
|16
|7
|8
|39-29
|55
|59.1
| 5
Лига Европы
|Бетис
|31
|14
|7
|10
|39-33
|49
|52.7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|30
|14
|5
|11
|39-30
|47
|52.2
|7
|Атлетик Б
|30
|13
|7
|10
|42-30
|46
|51.1
|8
|Осасуна
|31
|12
|8
|11
|29-32
|44
|47.3
|9
|Райо Вальекано
|31
|11
|10
|10
|38-37
|43
|46.2
|10
|Жирона
|31
|11
|8
|12
|48-45
|41
|44.1
|11
|Мальорка
|31
|11
|7
|13
|30-34
|40
|43.0
|12
|Сельта
|31
|10
|9
|12
|37-42
|39
|41.9
|13
|Севилья
|30
|10
|8
|12
|37-45
|38
|42.2
|14
|Вальядолид
|30
|10
|5
|15
|26-48
|35
|38.9
|15
|Альмерия
|31
|9
|6
|16
|38-53
|33
|35.5
|16
|Кадис
|31
|7
|11
|13
|23-43
|32
|34.4
|17
|Хетафе
|31
|7
|10
|14
|29-41
|31
|33.3
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|30
|8
|6
|16
|32-36
|30
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|30
|6
|10
|14
|35-49
|28
|31.1
| 20
Зона вылета
|Эльче
|31
|2
|7
|22
|20-62
|13
|14.0