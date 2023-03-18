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Атлетик - Севилья 27 Апреля прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
27 Апреля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Атлетик Б
Севилья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик - Севилья, которое состоится 27 Апреля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Севилья
Севилья
1ИспанияврУнай Симон
18ИспаниязщОскар де Маркос
5ИспаниязщЕрай Альварес
3ИспаниязщДани Вивиан
17ИспаниязщЮри Берчиче
14ИспанияпзДани Гарсия
23ИспанияпзАндер Эррера
8ИспанияпзОйан Сансет
9ГананпИньяки Уильямс
11ИспаниянпНико Уильямс
12ИспаниянпГорка Гурусета
1СербияврМарко Дмитрович
16ИспаниязщХесус Навас
22ФранциязщЛуак Баде
19АргентиназщМаркос Акунья
6СербияпзНеманья Гудель
18СенегалпзПап Гуй
20Бразилияпз Фернандо
10ХорватияпзИван Ракитич
17АргентинапзЭрик Ламела
5АргентинанпЛукас Окампос
15МарокконпЮссеф Эн-Несири
Главные тренеры
ИспанияЭрнесто Вальверде
ИспанияХосе Луис Мендилибар
История личных встреч
Текстовая трансляция
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«Севилья» проваливается в чемпионате Испании, но снова рвется к титулу в ЛЕ.Материалы по теме «Севилья» выкинула «МЮ» из Лиги Европы. Кошмарные ошибки де Хеа и Магуайра! 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Атлетик» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона31 24 4 3 55-11 76 81.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид31 20 5 6 65-28 65 69.9
3
Лига чемпионов
Атлетико М31 19 6 6 50-23 63 67.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад31 16 7 8 39-29 55 59.1
5
Лига Европы
Бетис31 14 7 10 39-33 49 52.7
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал30 14 5 11 39-30 47 52.2
7 Атлетик Б30 13 7 10 42-30 46 51.1
8 Осасуна31 12 8 11 29-32 44 47.3
9 Райо Вальекано31 11 10 10 38-37 43 46.2
10 Жирона31 11 8 12 48-45 41 44.1
11 Мальорка31 11 7 13 30-34 40 43.0
12 Сельта31 10 9 12 37-42 39 41.9
13 Севилья30 10 8 12 37-45 38 42.2
14 Вальядолид30 10 5 15 26-48 35 38.9
15 Альмерия31 9 6 16 38-53 33 35.5
16 Кадис31 7 11 13 23-43 32 34.4
17 Хетафе31 7 10 14 29-41 31 33.3
18
Зона вылета
Валенсия30 8 6 16 32-36 30 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол30 6 10 14 35-49 28 31.1
20
Зона вылета
Эльче31 2 7 22 20-62 13 14.0

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