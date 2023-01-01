Фиорентина - Кремонезе 27 Апреля прямая трансляция
Стадион: Артемио Франки (Флоренция, Италия), вместимость: 47290
27 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фиорентина - Кремонезе, которое состоится 27 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Артемио Франки (Флоренция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фиорентина
Флоренция
Кремонезе
Кремона
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Массимилиано Альвини
|Давиде Баллардини
История личных встреч
Турнирная таблица
Предварительный раунд
|Метка
A01
| Зюйдтироль
ФеральпиСало
|1 : 3
A02
| Модена
Катандзаро
|3 : 1
A04
| Бари
Падова
|3 : 0
A03
| Палермо
Реджана
|3 : 2
1-й раунд
|Метка
B01
| Кальяри
Перуджа
|3 : 2
B02
| Удинезе
ФеральпиСало
|2 : 1
B03
| Лечче
Читтаделла
|2 : 3 ДВ
B04
| Сампдория
Реджина
|1 : 0
B05
| Пиза
Брешия
|1 : 4
B06
| Специя
Комо
|5 : 1
B07
| Эмполи
СПАЛ
|1 : 2 ДВ
B08
| Торино
Палермо
|3 : 0
B09
| Венеция
Асколи
|2 : 3
B10
| Верона
Бари
|1 : 4
B11
| Салернитана
Парма
|0 : 2
B12
| Монца
Фрозиноне
|3 : 2
B13
| Дженоа
Беневенто
|3 : 2
B14
| Модена
Сассуоло
|3 : 2
B15
| Кремонезе
Тернана
|3 : 2
B16
| Болонья
Козенца
|1 : 0
1/16 финала
|Метка
C02
| Дженоа
СПАЛ
|1 : 0
C04
| Торино
Читтаделла
|4 : 0
C06
| Специя
Брешия
|3 : 1
C08
| Парма
Бари
|1 : 0
C10
| Удинезе
Монца
|2 : 3
C12
| Кремонезе
Модена
|4 : 2 ДВ
C14
| Сампдория
Асколи
|2 : 2 9 : 8
C16
| Болонья
Кальяри
|1 : 0
1/8 финала
|Метка
D01
| Интер М
Парма
|2 : 1 ДВ
D02
| Милан
Торино
|0 : 1 ДВ
D03
| Фиорентина
Сампдория
|1 : 0
D04
| Рома
Дженоа
|1 : 0
D05
| Наполи
Кремонезе
|2 : 2 4 : 5
D06
| Аталанта
Специя
|5 : 2
D07
| Лацио
Болонья
|1 : 0
D08
| Ювентус
Монца
|2 : 1
1/4 финала
|Метка
QF1
| Интер М
Аталанта
|1 : 0
QF2
| Фиорентина
Торино
|2 : 1
QF3
| Рома
Кремонезе
|1 : 2
QF4
| Ювентус
Лацио
|1 : 0
1/2 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
SF1
| Ювентус
Интер М
Ювентус1 : 1
Интер М
Интер М1 : 0
Ювентус
0
1
1
2
SF2
| Кремонезе
Фиорентина
Кремонезе0 : 2
Фиорентина
Фиорентина27.04
Кремонезе
0
1
0
2