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Динамо М - Факел 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
28 Апреля 2023 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
Динамо М
Факел

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо М - Факел, которое состоится 28 Апреля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо М
Москва
Факел
Воронеж
Главные тренеры
СербияСлавиша Йоканович
РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
Текстовая трансляция
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«Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.Материалы по теме Какие клубы РПЛ чаще других страдают от арбитров. В топ-5 — три команды из Москвы 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Динамо» — «Факел». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1 Зенит24 18 4 2 60-12 58 80.6
2 Ростов24 14 7 3 43-31 49 68.1
3 Спартак М24 14 6 4 54-31 48 66.7
4 ЦСКА24 13 6 5 43-22 45 62.5
5 Ахмат24 12 4 8 35-30 40 55.6
6 Динамо М24 11 6 7 43-33 39 54.2
7 Краснодар24 11 5 8 52-40 38 52.8
8 Оренбург24 11 3 10 47-48 36 50.0
9 Сочи24 9 4 11 32-44 31 43.1
10 Локомотив М24 8 5 11 37-41 29 40.3
11 Урал24 7 4 13 26-40 25 34.7
12 Крылья Советов24 6 7 11 24-35 25 34.7
13 Пари Нижний Новгород24 6 4 14 27-48 22 30.6
14 Факел24 2 12 10 29-45 18 25.0
15
Зона вылета
Химки24 4 5 15 23-52 17 23.6
16
Зона вылета
Торпедо М24 3 4 17 18-41 13 18.1

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