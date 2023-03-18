Осасуна - Реал Сосьедад 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
28 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Реал Сосьедад, которое состоится 28 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|1
|вр
|Серхио Эррера
|23
|зщ
|Аридане Эрнандес
|4
|зщ
|Унай Гарсия
|20
|зщ
|Мануэль Санчес
|7
|пз
|Хон Монкайола
|6
|пз
|Лукас Торро
|15
|нп
|Рубен Пенья
|11
|нп
|Энрике Барха
|22
|нп
|Аймар Орос
|14
|нп
|Рубен Гарсия
|17
|нп
|Анте Будимир
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|12
|зщ
|Айен Муньос
|5
|пз
|Игор Субельдия
|3
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|23
|пз
|Брайс Мендес
|21
|пз
|Давид Сильва
|14
|пз
|Такефуса Кубо
|19
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
Текстовая трансляция
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История падения Иско просто удивительна.Материалы по теме Иско 4 раза выиграл ЛЧ, но остался без клуба в 30 лет. Его сгубило роковое знакомство 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Примеры: «Осасуна» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|31
|24
|4
|3
|55-11
|76
|81.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|31
|20
|5
|6
|65-28
|65
|69.9
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|31
|19
|6
|6
|50-23
|63
|67.7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|31
|16
|7
|8
|39-29
|55
|59.1
| 5
Лига Европы
|Бетис
|31
|14
|7
|10
|39-33
|49
|52.7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|30
|14
|5
|11
|39-30
|47
|52.2
|7
|Атлетик Б
|30
|13
|7
|10
|42-30
|46
|51.1
|8
|Осасуна
|31
|12
|8
|11
|29-32
|44
|47.3
|9
|Райо Вальекано
|31
|11
|10
|10
|38-37
|43
|46.2
|10
|Жирона
|31
|11
|8
|12
|48-45
|41
|44.1
|11
|Мальорка
|31
|11
|7
|13
|30-34
|40
|43.0
|12
|Сельта
|31
|10
|9
|12
|37-42
|39
|41.9
|13
|Севилья
|30
|10
|8
|12
|37-45
|38
|42.2
|14
|Вальядолид
|30
|10
|5
|15
|26-48
|35
|38.9
|15
|Альмерия
|31
|9
|6
|16
|38-53
|33
|35.5
|16
|Кадис
|31
|7
|11
|13
|23-43
|32
|34.4
|17
|Хетафе
|31
|7
|10
|14
|29-41
|31
|33.3
| 18
Зона вылета
|Валенсия
|30
|8
|6
|16
|32-36
|30
|33.3
| 19
Зона вылета
|Эспаньол
|30
|6
|10
|14
|35-49
|28
|31.1
| 20
Зона вылета
|Эльче
|31
|2
|7
|22
|20-62
|13
|14.0