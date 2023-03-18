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Осасуна - Реал Сосьедад 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
28 Апреля 2023 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 32-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания);
Осасуна
Реал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Реал Сосьедад, которое состоится 28 Апреля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1ИспанияврСерхио Эррера
23ИспаниязщАридане Эрнандес
4ИспаниязщУнай Гарсия
20ИспаниязщМануэль Санчес
7ИспанияпзХон Монкайола
6ИспанияпзЛукас Торро
15ИспаниянпРубен Пенья
11ИспаниянпЭнрике Барха
22ИспаниянпАймар Орос
14ИспаниянпРубен Гарсия
17ХорватиянпАнте Будимир
1ИспанияврАлекс Ремиро
6ИспаниязщАриц Элустондо
24ФранциязщРобен Ле Норман
12ИспаниязщАйен Муньос
5ИспанияпзИгор Субельдия
3ИспанияпзМартин Субименди
8ИспанияпзМикель Мерино
23ИспанияпзБрайс Мендес
21ИспанияпзДавид Сильва
14ЯпонияпзТакефуса Кубо
19НорвегиянпАлександр Сёрлот
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ИспанияИманол Альгуасиль
История личных встреч
Текстовая трансляция
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История падения Иско просто удивительна.Материалы по теме Иско 4 раза выиграл ЛЧ, но остался без клуба в 30 лет. Его сгубило роковое знакомство 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 32-го тура Примеры: «Осасуна» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона31 24 4 3 55-11 76 81.7
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид31 20 5 6 65-28 65 69.9
3
Лига чемпионов
Атлетико М31 19 6 6 50-23 63 67.7
4
Лига чемпионов
Реал Сосьедад31 16 7 8 39-29 55 59.1
5
Лига Европы
Бетис31 14 7 10 39-33 49 52.7
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал30 14 5 11 39-30 47 52.2
7 Атлетик Б30 13 7 10 42-30 46 51.1
8 Осасуна31 12 8 11 29-32 44 47.3
9 Райо Вальекано31 11 10 10 38-37 43 46.2
10 Жирона31 11 8 12 48-45 41 44.1
11 Мальорка31 11 7 13 30-34 40 43.0
12 Сельта31 10 9 12 37-42 39 41.9
13 Севилья30 10 8 12 37-45 38 42.2
14 Вальядолид30 10 5 15 26-48 35 38.9
15 Альмерия31 9 6 16 38-53 33 35.5
16 Кадис31 7 11 13 23-43 32 34.4
17 Хетафе31 7 10 14 29-41 31 33.3
18
Зона вылета
Валенсия30 8 6 16 32-36 30 33.3
19
Зона вылета
Эспаньол30 6 10 14 35-49 28 31.1
20
Зона вылета
Эльче31 2 7 22 20-62 13 14.0

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