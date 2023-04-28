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Специя - Монца 28 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
28 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
Специя
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Монца, которое состоится 28 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Специя
Специя
Монца
Монца
69ПольшаврБартломей Дронговский
27ФранциязщКельвен Амьен-Аду
55ПольшазщПшемыслав Висневски
43ГрециязщДимитриос Николау
13ПольшапзАркадиуш Реца
6МароккопзМехди Бурабья
8ШвецияпзАльбин Экдаль
33КолумбияпзКевин Агудело
30ИталияпзДаниэль Мальдини
11ГананпЭммануэль Гьяси
18АнголанпМбала Н'Зола
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
55ИталиязщАрмандо Иццо
3ИспаниязщПабло Мари
5ИталиязщЛука Кальдирола
30БразилиязщКарлос Аугусто
32ИталияпзМаттео Пессина
6ИталияпзНиколо Ровелла
28ИталияпзАндреа Кольпани
84ИталиянпПатрик Чиурриа
17ИталиянпДжанлука Капрари
47ПортугалиянпДани Карвалью
Главные тренеры
ИталияЛеонардо Семпличи
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Наполи31 25 3 3 67-21 78 83.9
2
Лига чемпионов
Лацио31 18 7 6 49-21 61 65.6
3
Лига чемпионов
Ювентус31 18 5 8 47-26 59 63.4
4
Лига чемпионов
Милан31 16 8 7 51-37 56 60.2
5
Лига Европы
Рома31 17 5 9 43-29 56 60.2
6
Квалификация Лиги конференций
Интер М31 17 3 11 51-34 54 58.1
7 Аталанта31 15 7 9 51-36 52 55.9
8 Болонья31 12 8 11 40-39 44 47.3
9 Удинезе31 10 12 9 42-39 42 45.2
10 Фиорентина31 11 9 11 37-36 42 45.2
11 Торино31 11 9 11 32-36 42 45.2
12 Монца31 11 8 12 38-43 41 44.1
13 Сассуоло31 11 7 13 38-46 40 43.0
14 Салернитана31 7 12 12 37-50 33 35.5
15 Эмполи31 7 11 13 25-40 32 34.4
16 Лечче31 6 10 15 26-38 28 30.1
17 Специя31 5 12 14 26-49 27 29.0
18
Зона вылета
Верона31 6 8 17 26-44 26 28.0
19
Зона вылета
Кремонезе31 3 10 18 27-57 19 20.4
20
Зона вылета
Сампдория31 3 8 20 20-52 17 18.3

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