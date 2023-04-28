Специя - Монца 28 Апреля прямая трансляция
Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
28 Апреля 2023 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Монца, которое состоится 28 Апреля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Специя
Специя
Монца
Монца
|69
|вр
|Бартломей Дронговский
|27
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|55
|зщ
|Пшемыслав Висневски
|43
|зщ
|Димитриос Николау
|13
|пз
|Аркадиуш Реца
|6
|пз
|Мехди Бурабья
|8
|пз
|Альбин Экдаль
|33
|пз
|Кевин Агудело
|30
|пз
|Даниэль Мальдини
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|18
|нп
|Мбала Н'Зола
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|55
|зщ
|Армандо Иццо
|3
|зщ
|Пабло Мари
|5
|зщ
|Лука Кальдирола
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|32
|пз
|Маттео Пессина
|6
|пз
|Николо Ровелла
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|84
|нп
|Патрик Чиурриа
|17
|нп
|Джанлука Капрари
|47
|нп
|Дани Карвалью
Главные тренеры
|Леонардо Семпличи
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|31
|25
|3
|3
|67-21
|78
|83.9
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|31
|18
|7
|6
|49-21
|61
|65.6
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|31
|18
|5
|8
|47-26
|59
|63.4
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|31
|16
|8
|7
|51-37
|56
|60.2
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|17
|5
|9
|43-29
|56
|60.2
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|31
|17
|3
|11
|51-34
|54
|58.1
|7
|Аталанта
|31
|15
|7
|9
|51-36
|52
|55.9
|8
|Болонья
|31
|12
|8
|11
|40-39
|44
|47.3
|9
|Удинезе
|31
|10
|12
|9
|42-39
|42
|45.2
|10
|Фиорентина
|31
|11
|9
|11
|37-36
|42
|45.2
|11
|Торино
|31
|11
|9
|11
|32-36
|42
|45.2
|12
|Монца
|31
|11
|8
|12
|38-43
|41
|44.1
|13
|Сассуоло
|31
|11
|7
|13
|38-46
|40
|43.0
|14
|Салернитана
|31
|7
|12
|12
|37-50
|33
|35.5
|15
|Эмполи
|31
|7
|11
|13
|25-40
|32
|34.4
|16
|Лечче
|31
|6
|10
|15
|26-38
|28
|30.1
|17
|Специя
|31
|5
|12
|14
|26-49
|27
|29.0
| 18
Зона вылета
|Верона
|31
|6
|8
|17
|26-44
|26
|28.0
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|31
|3
|10
|18
|27-57
|19
|20.4
| 20
Зона вылета
|Сампдория
|31
|3
|8
|20
|20-52
|17
|18.3